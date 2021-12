Amor Kloboučky Vyškov (futsal)

předseda klubu

1 - Pro mě osobně to byly dva velké zážitky. Olympijské zlato Lukáše Krpálka, který ho obhájil poté, co postoupil do vyšší váhové kategorie. Inspirační pak byl příběh tenistky Barbory Krejčíkové.

2 - Těším se na to, že skončí covid a všichni sportovci budou moci v klidu sportovat a plánovat svá klání bez strachu, zda je dohrají.

JIŘÍ MOUDRÝ

Česká unie sportu

předseda Okresního sdružení Vyškov

1 – Mistrovství Evropy ve fotbale, tenis v podání našich reprezentantek. Těší mne zlepšené výkony vyškovských fotbalistů a atletů. Jsem rád, že se přes covidovou situaci sportovní akce i soutěže na našem okrese uskutečnily. V osobní rovině je to zvolení předsedou Okresního sdružení ČUS na další volební období a poprvé i do Krajské rady ČUS.

2 - Asi jako každý chlap se nejvíce těším na narození vnuka. Co se týče sportovních událostí, těch je v roce 2022 mnoho. Samozřejmě budu sledovat ty největší, olympijské hry, mistrovství světa v hokeji, na závěr roku mistrovství světa ve fotbale, rád sleduji biatlon, velké cyklistické závody jako je Tour de France a všechny sporty, ve kterých závodí čeští sportovci. Přeji sportovcům, aby se situace co nejdříve uklidnila a všichni jsme se mohli věnovat sportu, ať už jako fanoušci nebo aktivní sportovci.

IVANA KRÁLÍKOVÁ

Sokol Dědice (judo)

trenérka

1 - Rok 2021 byl bohužel opět poznamenán různou formou omezení, jak v osobních životech, tak i ve sportovní rovině. Přesto jsou okamžiky, které se mi vryly do paměti .V mém případě jsou to krásné výsledky českých sportovců na olympiádě v Tokiu, a to především zlatá medaile judisty Lukáše Krpálka. Druhý krásný vrchol byl před vánocemi s judistickou přípravkou, kde o své posty mezi medailisty porvala téměř padesátka dětí do šesti let na mini olympiádě.

2 - Rok 2022 před nás staví spoustu sportovních výzev .Těším se na sportovní výkony sportovců tentokrát na zimních olympijských hrách a neskromně doufám, že nebude nic bránit i mé účasti na mistrovství světa veteránů v judu v Polsku.