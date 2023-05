Po řadě let se bude ve Vyškově opět hrát ligová soutěž pod vysokou sítí. Juniorky Volejbalu Vyškov vyhrály kvalifikaci o postup do druhé ligy.

Volejbalové juniorky Vyškova kategorie U20 po baráži ve Šlapanicích. | Foto: Volejbal Vyškov

Na turnaji ve Šlapanicích Vyškovanky v základní skupině porazily domácí Šlapanice 3:0 a Frýdek Místek 3:2. O nesmírně důležitém vítězství rozhodl tie-break.

„Děvčata v něm prohrávala 1:6, nepodařilo se jim přihrát jediný míč. Byla pod tlakem, bylo potřeba začít hrát. Po vzetí time-outu jsme stanovily strategii, bylo potřeba, aby holky udržely koncentraci a na hřiště se vrátily s čistou hlavou. Pokyny opravdu začaly plnit. Set během chvilky otočily a změna stran proběhla v náš prospěch za stavu 8:7. Následné míče byly bod po bodu utahané. Rozhodla až samotná koncovka, kdy podávající hráčka dostala od trenérky pokyn, kde má umístit poslední dva servisy. Poslední míč soupeř zvedl a bylo na naší obraně, jak moc aktivní zůstane. Míč se podařilo soustředěně zablokovat,“ popsala vyhranou koncovku trenérka Hana Volešová.

Výhra ve zkrácené sadě znamenala postup do semifinále, v němž Vyškovanky pořazily Vsetím. Souboj o první místo s Prostějovem pak sice prohrály, ale vstupenka do druhé ligy byla vypsaná pro dvě nejlepší družstva.

„Tlak jsme pocítili proti především proti Frýdku-Místku. Při stavu 2:1 pro soupeře jsme věděly, že pokud tenhle zápas neotočíme, tak si ligu v příštím roce nezahrajeme. To byl klíčový moment. Navíc trenérka nás i v krizových chvílích podržela, nesklonily jsme hlavy a zápas skutečně otočily. Během celého roku jsme se posouvaly a nabíraly zkušenosti především díky soutěži Českého poháru, a také díky zimnímu soustředění, které pro nás trenérky připravují každoročně. Více jsme se tak sblížili jak kolektivně, tak i herně. Před víkendovou kvalifikací jsme se s týmem soustředily na herní taktiky, které jsme následně využily. Jsme moc rády, že jsme trenérce i asistentce mohly vrátit to, co do nás po celý rok investovaly,“ radovala se z postupu kapitánka týmu Eliška Olejníčková.

„Vzhledem k tomu, že byl tenhle rok pro holky jedním z nejtěžších i v rámci přípravy, velmi před nimi smekám kloboukem a děkuji jim za jejich chuť trénovat a jít si za svým cílem. Jak se ví, někdy je to těžké jak s hráčkami, tak i s trenéry, společně jsme však vše zvládly a to jen díky tomu, že jsme táhly za jeden provaz. Za odměnu holky čeká mini soustředění na Slovensku ve Skalici,“ chválila své svěřenkyně šéfka střídačky.