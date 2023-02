Hráčky U20: Eliška Olejníčková, Lucie Křetínská, Alena Špičáková, Natálie Kuběnová, Vendula Reichová, Adéla Kozáková, Daniela Kuběnová, Kateřina Koutná, Adéla Juráčková, Bára Brtníčková, Aneta Cupáková, Adéla Čtvrtníčková, Laura Englová, Nela Pešková.

„Tým U20 se skládá převážně z děvčat, která hrají současně i soutěž U18, ale i těch, která půjdou v sezoně 2023/24 do ženské soutěže. Cílem je uhrát co nejlepší umístění a umožnit tak postup do kvalifikace pro nynější děvčata v U18 a zároveň zabojovat o ligu. Tréninkové nasazení je maximální a docházka je chvályhodná. Děvčata hrají souběžně i soutěž Českého poháru. Na první turnaj se jelo s velkým očekáváním, ale i velkou neznámou o síle soupeřek. Podařilo se nám ale zabojovat, uhrát důležitá vítězství a zatím jsme ze třiceti účastníků celostátní soutěže na třetím místě,“ popisuje průběh sezony trenérka Hana Volešová.

V kategorii U18 má Volejbal Vyškov dva dívčí týmy. Mladší 2007 hrají kraj olomoucký, ročník 2006 pak jihomoravský, kde v první polovině sezony neměly kadetky konkurenta.

„Podařilo se nám do zápasů zapojit i mladší hráčky, které ukázaly svoji bojovnost. Ve finálních kolech se však musíme obejít bez hlavní nahrávačky, což je pro ně velkou komplikací. Holky mají před sebou ještě pár těžkých zápasů, které rozhodnou o jejich možnosti kvalifikovat se na ligu. Po posledním zápase všichni dobře víme, že vedeme tabulku už jen o tři body před Břeclaví. Situace u juniorek je podobná, dosud jsme bez porážky a dělíme se o první místo s KP Brno, které musíme v posledním kole porazit,“ naznačila postupové podmínky obou družstev Volešová.

Hráčky U18 JMK: Lucie Křetínská, Nela Pešková, Natálie Kuběnová, Vendula Reichová, Adéla Kozáková, Daniela Kuběnová, Bára Brtníčková, Kateřina Koutná, Laura Englová, Nela Pešková, Eva Bohuslavová.

Ta si pochvaluje nejen výsledky, ale i celkový přístup svých svěřenkyň k volejbalu.

„Holky celoročně vedeme k tomu, aby byly schopné hrát na kvalitní úrovni. Každým tréninkem se snaží vybojovat si svůj vlastní cíl a zvládly jsme i razantně zvýšené nároky na kondiční přípravu během celé sezony. Velkou výhodou je výborný kolektiv a spolupráce. Zápas od zápasu je na holkách vidět větší kontrola míče a také týmový duch. Podporujeme ho různými turnaji, zimním i letním soustředěním,“ doplnila trenérka.

V mužské kategorii U20 jsou vyškovští junioři druzí za zatím neporaženým Volejbalem Brno. Předposlední kolo se hraje v Rousínově 5. března a rozhodovat se bude 2. dubna, místo zatím není neurčeno.

Sestava muži U20: Lukáš Doležel, Roman Horák, Jan Hvozdovič, Dan Janda, David Král, Jakub Kupčík, Čeněk Luska, Adam Ošmera, Viktor Pospíšil.

„První rok jsme věnovali hodně energie na vytvoření moderního uceleného konceptu přípravy všech našich družstev tak, aby logicky navazovala v herních, dovednostních i kondičních věcech a respektovala i biologický vývoj od útlého dětského věku. Je to o tom, dělat ty správné věci ve správný čas a neuhýbat příliš z cesty. V letošní sezoně máme opět 14 družstev, a to je ohromné číslo. Neděláme si iluze, že se to podaří během jedné sezony. Na plné zavedení do praxe a výsledky těchto kroků si budeme muset počkat. Ale zatím věřím, že je to na dobré cestě, dobrý pocit mám z toho, že přišli trenéři, kteří se chtějí vzdělávat, kteří tu chtějí zanechat ve volejbalu kus dobré práce. Mou prací bude jim k tomu vytvořit podmínky,“ stručně shrnul nový šéf klubu Tomáš Luska první kroky nového vedení.

Konkrétní výstupem by měla být konkurenceschopnost hráčů a účast v co nejvyšší soutěžích.

„Nechceme rozhodně dělat ‚babysitting‘. Já se netajím cílem hrát ve Vyškově co nejvyšší soutěže, pokud si je vybojujeme a bude tam určitá perspektiva. Sport je v prvé řadě o vítězství. Jakákoliv jiná motivace nemá podle mě tak silný a férový potenciál a my po každém družstvu i po každém hráči musíme chtít to jeho maximum, kterému je schopen se přiblížit. Občas trochu narážíme, protože děti přicházejí z podmínek, kde je to nastaveno jinak, ale to je bohužel fakt a bude asi hůř. Zatím buďme rádi, že máme sport, ve kterém se lze poprat vlastními silami o vítězství a prožít si emoce. Tento rok máme tři želízka v ohni a uvidíme, jak se jim bude dařit v závěru sezony nebo i v těžké ligové kvalifikaci,“ dodal Luska.