„Od začátku roku je to se mnou jako na horské dráze, po zdravotní stránce. Z toho důvodu jsem moc kvalitních tréninků neodtrénoval a taky celková příprava byla kostrbatá. Vzhledem k nekvalitním výkonům na 1500 metrů jsem nebyl vybrán na tuto trať, což mně mrzí. Nastoupím tedy v závodě na 5000 metrů. Momentální rozložení je všelijaké, takže nebudu nic předvídat, ale chtěl bych běžet čas pod patnáct minut, co nejvíce to půjde,“ sdělil plán bronzový mílař z loňského šampionátu do 22 let.

Na 400 metrů překážek se představí Jakub Derka. Zejména on si jede šampionát osahat.

„Moc se těším, kdy jindy lze závodit s nejlepšími atlety v Česku. Je to pro mne velká pocta i příležitost. Určitě se pokusím podat co nejlepší výkon,“ naznačil devatenáctiletý závodník.

Bratrský minisouboj proběhne v rámci mistrovského závodu skokanů o tyči. Z AHA nastoupí oba bratři Hajzlerovi, dorostenec Mario a junior Sebastian.

„Na šampionát dospělých se těším, je tam vždy velká konkurence, takže i ideální podmínky pro dobrý závod. Poprvé v letošní venkovní sezoně budu v jedné soutěži i s bratrem, tak doufám, že se vzájemně vyhecujeme ke kvalitním výkonům,“ věří Mario.

„Po vleklých problémech s achilovkou, které mě necelé dva měsíce omezovaly v tréninku, jsem teprve minulý týden vstoupil do sezony na akademickém mistrovství republiky. Překvapivě z toho nebyl úplně špatný výsledek. Každopádně nemám tušení, v jaké „formě“ pojedu do Hodonína. Jsem velmi zvědavý, jak bude závod vypadat,“ jen naznačil jednadvacetiletý Sebastian, který na šampionátu vysokoškoláků vybojoval stříbrnou medaili.