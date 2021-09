V Bystřici pod Hostýnem nastoupili dva reprezentanti KB Vyškov. Leo Berka obsadil 31. místo ve sprintu a desáté v závodě s hromadným startem. Kristýna Machalová byla 47. ve sprintu a o deset míst lepší v závodě s hromadným startem.

„Leo předvedl pěkné střelecké výkony a mistrovstvím se loučil s naším klubem. Chci mu touto cestou poděkovat za vzornou reprezentaci a přeji mu hodně úspěchů v klubu Nové Město na Moravě. Kika se trošku trápila na střelnici, ale na trati se prala velmi dobře," zhodnotil své svěřence trenér Vladimír Haumer.

Ten byl jediným vyškovským zástupcem v Novém Městě na Moravě. V kategorii veteránů obsadil ve sprintu patnáctou příčku. Ve vytrvalostním závodě atakoval průběžnou pátou pozici, ale v poslední střelecké položce ve stoje udělal čtyři chyby a skončil na dvanáctém místě.

Závěrečná mistrovství také stanovila konečná pořadí v letošním Českém poháru. V kategorii W13 Anna Vránová obsadila 42. místo, ve W14 Kristýna Machalová 25. a Kateřina Krátká 66. místo. V chlapecké M15 byl Leo Berka šestý, což je nejlepší umístění ze všech Vyškovanů. Vladimír Haumer skočil ve veteránech M46 patnáctý.

„Celkově jsme obsadili v družstvech žáků 36. příčku z 49 klubů, a to závodili pouze naši tři žáci. Proto si myslím, že je to slušné umístění. V družstvech dospělých jsem hájil barvy našeho klubu pouze já a stačilo to na 31. příčku z 37. klubů. Škoda, že nejezdili i ostatní členové klubu. Nejlepším závodníkem z klubu je Leo Berka na šestém místě z celé republiky," uvedl Haumer.