„Do poloviny utkání byl stav vyrovnaný. Na úvod se zaskvěl výkonem 623 poražených kuželek domácí Ondřej Ševela, ale i hosté prokazovali, že jejich průběžné první místo není náhodné. Napínavé utkání tak rozhodla až závěrečná dvojice, kde se podařilo domácím Petru Pevnému a Ondřeji Toušovi zlomit odpor soupeře a zvítězit,“ popsal zápas trenér Kamil Bednář.

Muži tak pokračují ve skvělé jarní bilanci a poskočili na průběžné čtvrté místo ligové tabulky.

Výsledky:

1. liga - muži: Vyškov – Zábřeh 6:2 (3574-3479), 623 Ondřej Ševela, 606 Josef Touš.

1. liga - ženy: Vyškov – Jihlava 3:5 (3387-3391), 625 Zuzana Honcová, 598 Zuzana Štěrbová.

2. liga ženy - sk. B: Blansko – Vyškov B 8:0 (3248-2971), 539 Lucie Horalíková, 514 Darina Kubíčková.

3. liga muži - sk. C: Šumperk – Vyškov B 3:5 (3321-3325), 606 Petr Matuška, 603 Jiří Trávníček.

Divize: Vyškov C – Zlín B 6:2 (3388-3336), 588 Tomáš Procházka, 586 Robert Mondřík.

KP I. - jih: Vážany – Čejkovice 5:3 (2644-2525), 503 Jozef Kamenišťák, 472 Radim Kroupa.

KP I. - sever: Ivanovice n. H. – Blansko B 1:7 (2459-2560), 437 Zdeněk Čepička, 432 Petr Pokorný.

KP 2 - jih: Vracov C – Vyškov D 3,5:2,5 (1747-1746), 485 Petr Snídal, 451 Jiří Formánek. Vyškov E – Ratíškovice D 5:1 (1746-1659), 462 Jaromír Tomiczek, 440 Jitka Usnulová.

KP dorost: MS Brno – Vyškov 2:2 (1294-1302), 465 Kryštof Pevný, 434 Marek Zaoral.