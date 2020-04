Stejně jako ostatním sportovním odvětvím, tak i kuželkám, zastavila soutěže pandemie covidu-19.

Vyškovští muži se v české první lize nechovali jako ustrašený nováček. Čtyři kola před koncem, kdy je soutěž z uvedeného důvodů přerušena, jsou v klidném středu tabulky. Potvrdili tak slova svého šéfa z loňské postupové euforie. „Jsem přesvědčený o tom, že i bez posil nebudeme mít v první lize problémy. Všechny mančafty, které z naší moravské skupiny postupovaly před námi, teď bez problémů první ligu hrají. Některé jsou už v Interlize,“ věřil před rokem předseda.

A Vyškovští navíc posilu sehnali. A velikou. Z Dubňan přišel Ondřej Ševela, který s průměrem 598,44 kolku aktuálně vede pořadí jednotlivců I. ligy. V posledním utkání před uzavřením soutěže se Zábřehem vytvořil nový rekord vyškovské kuželny výkonem 671. To je zároveň nejlepší výkon celé letošní první ligy.

První desítku tohoto„žebříčku“ uzavírá Radim Čuřík (průměr 586,20, nejlepší výkon 646 ). V týmu se dále střídají Tomáš Procházka, Petr Pevný, Luděk Rychlovský, Josef Touš a Jiří Trávníček. „S pátým místem je naprostá spokojenost. Kluci splnili, co jsme chtěli a co se od nich očekávalo. Věřili jsme, že nebudeme mít záchranářské starosti. Teď budeme budovat mančaft na postup do Interligy. Ondra je velký borec a ostatní ho skvěle doplňují. Proto mám tak ramenané řeči,“ s úsměvem Trávníček naznačil dlouhodobější klubové vize.

Ve zbývajících čtyřech kolech, pokud se budou dohrávat, může vyškovské áčko své postavení ještě vylepšit. „My máme navíc v dobru dohrávku s Třebíčí a vesměs hratelné soupeře, včetně již prvního jistého sestupujícího Hvězdy Trnovany. Nejsilnější jsou tam Dačice. Mohli bychom se posunout výš, i když na umístění na stupních vítězů to asi nepůjde. Ale v tuto chvíli nevíme, co se soutěžemi bude. Samozřejmě čekáme a budeme reagovat na rozhodnutí svazu,“ sdělil předseda vyškovských kuželkářů.

Zatímco u áčka mužů konec soutěže prakticky mnoho neovlivní, některá ostatní družstva jsou ve hře o důležité mety. Ženy jsou ve druhé lize na druhé příčce za béčkem Rosic, přičemž také mají o jeden zápas méně. B mužstvo mužů mělo úkol postoupit do třetí ligy a bylo na nejlepší cestě k jeho splnění. „V divizi máme dva mančafty. Cíl byl zachránit céčko, což se podařilo, a chtěli jsme, aby béčko postoupilo do třetí ligy. Teď soutěž vede a má to velice dobře rozehrané. Navíc první postupuje přímo a druhý do baráže s druhým ze severní Moravy. Takže naděje je velká a mančaft je to hodně silný. Posílili jsme ho o ligové borce Kamila Bednáře, Tomáše Procházku, Jiřího Trávníčka, Edy Vargy. Takže teď s napětím čekáme, jak to se soutěžemi dopadne,“ sdělil Trávníček.

Přerušením sportovních soutěží tak v kuželkách visí otazník nejen nad dohrávkou dlouhodobých soutěží družstev, ale i termíny mistrovských turnajů jednotlivců, včetně těch nejvyšších. Vyškov tak zatím přišel o atraktivní mistrovství republiky juniorů, které měl pořádat koncem dubna.

Tabulky přerušených soutěží mužů:

I. liga

1. Dačice 18 12 1 5 90.0:54.0 25

2. Rosice 18 12 0 6 84.0:60.0 24

3. Trutnov 19 12 0 7 90.0:62.0 24

4. Zábřeh 18 10 2 6 82.0:62.0 22

5. Vyškov 17 9 1 7 74.0:62.0 19

6. Valašské Meziříčí 18 8 3 7 75.5:68.5 19

7. Dobřany 19 8 2 9 71.5:80.5 18

8. Třebíč 17 6 5 6 68.0:68.0 17

9. Tábor 18 7 1 10 66.0 : 78.0 15

10. Hořice 18 7 1 10 64.5:79.5 15

11. České Velenice 18 5 2 11 55.5:88.5 12

12. Trnovany 18 2 2 14 43.0:101.0 6

Divize

1. Vyškov B 21 16 1 4 119.0:49.0 33

2. Čejkovice 20 15 0 5 105.0:55.0 30

3. Rosice B 21 13 2 6 99.0:69.0 28

4. Ivančice 21 12 0 9 86.0:82.0 24

5. Mistřín B 21 10 3 8 94.0:74.0 23

6. Zlín B 21 11 1 9 93.0:75.0 23

7. Otrokovice 21 11 0 10 90.0:78.0 22

8. Ratíškovice A 21 11 0 10 87.5:80.5 22

9. Vyškov C 21 10 2 9 85.5:82.5 22

10. Blansko B 21 9 0 12 76.5:91.52 18

11. Bojkovice 21 8 2 11 68.0:100.0 18

12. Dubňany B 21 5 1 15 57.5:110.5 11

13. Luhačovice B 21 5 0 16 61.5:106.5 10

14. Ratíškovice B 20 4 0 16 45.5:114.5 8