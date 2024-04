Muži ještě mohli ve svém závěrečném duelu v přímém souboji v Prušánkách zabojovat o konečné třetí místo. V jihomoravském derby ale domácím podlehli 2:6. V utkání nastoupili se dvěma náhradníky a přes opticky jasný výsledek byl zápas po většinu doby vyrovnaný. Nejlépe se dařilo Pavlovi Zarembovi, který dosáhl na pěknou metu 619 poražených kuželek.

„Čtvrté místo lze podle průběhu sezony hodnotit jako úspěch, který nebyl založen vyloženě na jednom či dvou jednotlivcích, ale především na kvalitní týmové hře. Oporami prvoligového týmu byli zejména Petr Pevný a Ondřej Ševela,“ shrnul sezonu sekretář a trenér klubu Kamil Bednář.

Přehled výsledků:

1. liga - muži: Prušánky – Vyškov 6:2 (3624-3542), nejlepší 619 Pavel Zaremba, 604 Josef Touš.

1. liga - ženy: Zlín – Vyškov 3:5 (3357-3373), 598 Zuzana Honcová, 586 Jana Vejmolová.

2. liga - ženy, sk. B: Vyškov B – Ratíškovice 1:7 (3006-3399), 562 Vendula Štrajtová, 515 Lucie Horalíková.

3. liga - muži, sk. C: Vyškov B – Zábřeh B 2:6 (3459-3491), 640 Luděk Rychlovský, 587 Jiří Trávníček.

Divize: Vyškov C – Dubňany 2:6 (3270-3371), 577 Jaroslav Zahrádka, 575 Jana Kurialová.

KP 1. - jih: Prušánky C – Vážany 7:1 (2729-2673), 466 J. Kamenišťák st., 458 J. Kamenišťák ml.

KP I. - sever: Ivanovice n. H. – Žabovřesky 2:6 (2511-2603), 464 Petr Pokorný, 431 Pavel Pokorný.

KP - 2 jih: Ratíškovice D – Vyškov D 0:6 (1653-1807), 460 Jiří Formánek, 457 Josef Michálek. Vyškov E – Ratíškovice E 6:0 (1726-1601), 452 Jaromír Tomiczek, 431 Ludmila Tomiczková.

Dorost KP: Vyškov – Husovice 3:1 (1249-1216), 428 Žaneta Žampachová, 415 Dominik Valent.