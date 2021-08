Název mítinku „Atletický cirkus“ může mást, jde o kvalitní závod. Nejpádnějším argumentem je jméno tradičního i letošního vítěze Jana Kudličky. Dnes závodník Dukly Praha, několikanásobný mistr republiky, aktuální, český rekordman, bronzový a stříbrný medailista z mistrovství Evropy, účastník mistrovství světa i olympijkých her je opavským rodákem. Letos zvítězil výkonem 540 cm.

„540 není asi žádný ostudný výkon. Ale já se přiznám, že to mohlo být i výš. Když byla pandemie, tak jsme přišli o všechny tyto závody na pódiích. A já na to nejsem absolutně připravený skákat na tom pružném,“ komentoval svoji vítěznou výšku.

Mítink se konal již po patnácté. Vyškovský Aha Tyčka Team do Opavy v posledních letech jezdí pravidelně. Tentokrát se tam vypravilo pět mladých tyčkařů. Mezi skvělé momenty patří výkon, stále ještě ne úplně doléčeného Sebastiana Hajzlera. Ten využil elektrizující atmosféry přihlížejících diváků hlavní soutěže a zaznamenal svůj třetí výkon kariéry 4,80 metru, což stačilo celkově na třetí místo.

Memoriál Dr. Lesáka

ve skoku o tyči:

Muži: 1. Jan Kudlička (Dukla Praha) 5,40 m, 2. Ján Zmoray (Slovensko)4,80, 3. Sebastian Hajzler 4,80 … 6. Mario Hajzler 4,35 … 9. Kryštof Vintera (vš. AHA Vyškov) 3,75 m.

Juniorky: 3. Kateřina Čamlíková (AHA Vyškov) 2,65.

Žáci: 2. Filip Jašíček (AHA Vyškov) 2,95 m.

„Závod byl od začátku složitý, sektor postavený na náměstí je velmi neobvyklý a vždy je problém se vypořádat s naprosto odlišným prostředím, než jaké známe ze stadionů. Ale atmosféra na náměstí v Opavě je vždy úžasná a hlasitá divácká kulisa nás nutí podat co nejkvalitnější výkony. Jsem velmi rád, že mně závod vyšel. Byl to skvělý zážitek a doufám, že to byla dobrá příprava pro důležité starty, které mají následovat. A ne každý den má člověk štěstí stát na bedně s legendou české atletiky a českým rekordmanem Janem Kudličkou. Patří k mým sportovním vzorům. Takže si tohle budu dlouho pamatovat,“ radoval se po závodě starší z bratrů Hajzlerových.

Nadějné výkony předvedl Kryštof Vintera, jeho dorostenecký parťák Mario Hajzler tentokrát bojoval se skokanským sektorem. Statečně si počínali také Kateřina Čamlíková a Filip Jašíček.

„Soutěžit s tyčkařem, jako je Jan Kudlička, je vždy velmi inspirující. Nejen, že je s ním v sektoru velká zábava, ale hlavně, když jen svou základní výškou v závodě přeskočí všechny své konkurenty vám ukáže, že můžete stále spoustu věcí zlepšovat,“ ocenil Mario Hajzler, který obsadil šesté místo.

Opavský Atletický cirkus obsahoval i soutěž v benchpressu, překážkovou dráhu atletických přípravek a tradičně pěkným zpestřením bylo vystoupení místních sportovních gymnastek.