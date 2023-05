Vyškovští volejbalisté do dvaceti let zůstali těsně před branami extraligy

Kvalifikaci o postup do extraligy volejbalistů do 20 let odehráli reprezentanti Vyškova ve Valašském Meziříčí. Na třetím místě sice zůstali tesně před postupovými branami, ale za to si odvezli cenné zkušenosti z konfrontace s nejvyšší domácí soutěží.

Volejbal Vyškov_junioři U20. | Foto: Deník/VLP Externista