Na Velké Moravě v Mikulčicích se schází vždy moravská elita. Letos sice dost ovlivnilo účast počasí, ale přesto zůstala kvalitní. Tomáš Steiner si v poklidu pohlídal absolutní vítězství mezi muži a je zapsaný natrvalo do historie této slavné sportovní akce. Irena Pospíšilová opět podala výborný výkon. A stačilo to na celkové druhé místo mezi ženami. Silvie Divišová ve velmi dobrém čase doběhla v kategorii žen nad 45 let druhá.