Na konci roku 2023 dává Vyškovský deník Rovnost možnost sportovcům, sportovním činovníkům i fanouškům stručně se v minianketě ohlédnout za starým rokem a „vyzvat“ ten nový.

Ilustrační. | Foto: Michal Málek

* Jaký sportovní „dárek“ Vám udělal největší radost v uplynulém roce, jaký v osobním životě?

* Co v těchto „kategoriích“ očekáváte od toho nového 2024?

* Co si myslíte, že z vašeho klubu Vyškovský deník Rovnost v roce 2023 důležitého nezaznamenal a co by neměl přehlédnout v novém?

Odpovědi posílejte na adresu:

zdenek.vlach@denik.cz

(prosíme přiložit svoji fotografii)

Vaše odpovědi bychom zveřejnili v prvním lednovém týdnu na:

www.vyskovsky.denik.cz/SPORT