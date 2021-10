Dva roky kralovali volejbalisté TJ Holubice druhé lize a zřejmě by letos na jaře dotáhli vítězný hattrick. Jenže v podzimní části i volejbalové soutěže ukončil Covid-19. Holubice po čtyřech kolech vedli tabulku bez ztráty bodu. Na startu nového ročníku třetí nejvyšší domácí soutěže Holubičtí chtějí věřit, že se dohraje, byť jejich současné ambice nejsou tak vysoké.

Arnošt Šmerda, manažer a trenér volejbalistů TJ Holubice. | Foto: Deník/Zdeněk Vlach

„Aniž bych byl pesimista, tak za současného rozložení sil se můžeme pohybovat tak kolem třetího čtvrtého místa. To je objektivní odhad, protože řada mužstev se velmi slušně posílila. Třeba do Morávky přišli dva bývalí extraligoví hráči. Ostrava, se kterou hrajeme už v prvním kole, je nachystaná soutěž vyhrát. Je to vlastně farma extraligových Beskyd. Hraje tam sedm jejich hráčů do 23 let. Oni jsou na tom určitě líp než my. Vlastně celou tu covidovou dobu trénovali, zatímco my vůbec. Prakticky jsme měli rok pauzu. Je cítit snaha, aby extraligový tým měl zálohu v první lize. Ale my jim to samozřejmě budeme chtít zkomplikovat. Špička naší soutěže určitě bude kvalitnější. Patřit do ní bude tradičně Drásov nebo i Šlapanice, se kterými jsme doma prohráli v sokolském přeboru. Loni jsme byli víc nažhavení, dost nadupaní, protože se nám vyhnula zranění. Naší předností je určitě zkušenost mužstva,“ říká manažer klubu a trenér Arnošt Šmerda.