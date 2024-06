Když to před třiceti lety začalo, hrály se postupové soutěže s více dvaceti družstvy. Letošní ročník okresního přeboru futsalistů odehrálo jen sedm týmů. A to ještě řada utkání byla kontumována, protože se mužstva k utkání prostě nesešla. „Pamatuju okresní soutěže s více než třiceti mužstvy,“ s nostalgií vzpomíná a komentuje klesající počet klubů a hráčů na Vyškovsku předseda okresní komise futsalu FAČR Franta Tobolík.

JČ Marefy, okresní přeborník futsalu 2024. | Foto: Deník/VLP Externista

Jak vypadaly okresní soutěže v době své největší konjunktury?

Pravidelné soutěže ve futsalu byly zahájeny již v roce 1988 s patnácti týmy. Hned v dalším ročníku počet týmů vystoupal na dvacet. První polovina devadesátých let byla slabší, počet týmů se měnil střídavě mezi deseti až šestnácti. V druhé polovině devadesátých let začalo týmů opět přibývat na neuvěřitelných třicet dva v sezonách 2001-2002 a 2002-2003. A to zde nejsou započteny týmy hrající ve vyšších soutěžích. Pak se začalo něco kazit a počty týmů stále klesají…

Tuto soutěž řídíte dlouho, jak je vám při pohledu na aktuální počet týmů?

Franta TobolíkZdroj: RedakceV roce 1993 tehdejší vedení komplet odstoupilo, všichni chtěli hrát, ale nikdo nechtěl soutěž organizovat, tak jsem to na rok až dva vzal. Jenže se ukázalo, že je to na furt. Prvních patnáct až dvacet let bylo fajn. Posledních deset let už mám pocity smíšené, náš sport se vyvíjí špatným směrem, od desíti k pěti.

Proč byla soutěž ve svých prvopočátcích tak populární, kdy se to začalo lámat a jaké hlavní důvody byste uvedl?

Dříve sportoval kde kdo. Většina sportovců fotbal hrála závodně nebo po různých pláccích jen tak. A ten náš futsal je vlastně fotbal na házenkářském hřišti, což lze přirovnat k tomu plácku s danými pravidly. Lámat se to začalo v podstatě od toho roku 2003, od něhož týmů trvale ubývá. Důvodů vidím několik, lidi mají různou pracovní dobu, dojíždějí za prací mimo bydliště, rozvoj jiných nových sportů a v neposlední řadě rozvoj internetu a sociálních sítí. Také mnoho nových možností, jak trávit volný čas a na ten klasický sport už času nezbývá. K tomu poslednímu důvodu značně přispělo zastavení soutěží během covidu.

Je to obecná situace nebo jen na Vyškovsku?

Obecná i specifická pro Vyškovsko. Celostátně klesl počet hráčů futsalu za posledních deset let téměř na polovinu, ale v našem okrese to je rapidně horší. U nás klesl počet hráčů futsalu takřka na jednu čtvrtinu.

Proč kluky netáhne ani to, že tu mají veliký vzor Amor, který hraje II. ligu? Tedy i příklad, že se to ve futsalu i na Vyškovsku dá nějak někam dotáhnout, na vysokou úroveň…

Samozřejmě to je velmi dobrý příklad, vždy jsme měli několik týmů ve vyšších soutěžích. Aktuálně se jedná o spojený klub Amoru Vyškov a Klobouček, jejichž A tým hraje II. ligu a béčko divizi. V divizi je také tým Kozlany-Bohdalice. To jsou týmy, které mají vysoké ambice, a také je naplňují. Jenže týmy okresních soutěží zdůrazňují, že to hrají jen pro zábavu a potěšení. Právě těchto hráčů rapidně ubývá. Mám malý příklad: před patnácti lety začínaly hrát dva nové týmy, Orli Bučovice a JČ Marefy, které měly většinu hráčů dorosteneckého věku, tj. byly to nejmladší týmy v soutěži. Oba týmy stále hrají a jsou stále nejmladšími.

Je kromě Amoru v okrese příklad nějakého klubu, kde se snaží pracovat s mládeží nebo ji alespoň pro futsal získat. Nebo se obecně jen čeká na to, co »odpadne« z fotbalu?

S mládeží na okrese ještě pracuje FC Krásensko 04, který tento rok slaví dvacet let od založení a mládeži se věnuje téměř od začátku.

Většina hráčů futsalu hraje i fotbalové soutěže. Je možné nějak provázat oba kluby, tak aby tu byla perspektiva i pro futsal?

Určitě, jenže to jsou jen výjimky, které jsou momentálně minulostí. Trenéři fotbalových klubů mají obavy ze zranění hráčů na futsale. Jenže futsal není tolik kontaktní jako fotbal, je totiž hlavně o technice a kombinaci. Zranění hráče na futsalu takové, které by musela řešit úrazová pojistka, ani nepamatuji, kdy jsem naposled řešil. Naopak vím, že týmy často řeší omluvenky hráčů kvůli zraněním z fotbalu.

Futsalový svaz se určitě snaží tento trend zastavit. Co chystáte pro příští sezonu? Věříte, že se může přihlásit víc mužstev?

Náš sport je vcelku ve společnosti znám. V televizi jsou přímé přenosy z nejvyšších soutěží a reprezentace. Veškeré výsledky a aktuality se dají lehce najít na internetu. Na okresní úrovni jsme blíže fotbalu, protože hrajeme na venkovních hřištích, jen vyšší soutěže se hrají v halách. Novou sezonu se pokusíme udržet v současném počtu týmů. K tomu plánujeme probrat možnosti zvýšení propagace futsalu v našem okrese. Přál bych si, aby se přihlásily nové týmy, ale moc tomu nevěřím. Za posledních deset let se přihlásily tři týmy, jenže vydržely jen jednu, tři, respektive pět sezon. Samozřejmě to nevzdáváme a nové týmy hledáme, nebo alespoň nové hráče pro současné týmy. Informace jsou k dispozici na našich web stránkách http://www.sportvyskov.cz nebo https://futsal.fotbal.cz/futsal-subject/subjekt/100.