Jediné zápasy v play-off ragbistů rozhodly o rozdělení extraligových medailí. O třetí místo se v Praze na Smíchově utkala domácí Tatra s Vyškovem a po vítězství domácích 25:10 zůstal bronz v Praze. Čtvrtý titul v řadě získal Mountfield Říčany, který ve finále porazil Pragu Praha 28:14.

Snímky dokladují extrémně težké podmínky souboje o bronz Tatra - Vyškov (25:10). | Foto: Petr Skála

Na jaře šlo už o třetí extraligový souboj Vyškovanů s Tatrou. Oba předchozí vyhráli Pražané, doma těsně 17:15 a ve Vyškově 40:24. Třetí zápas nevybočil z trendu. Výsledkově i herně. Za stálého deště a na těžkém terénu jej Vyškované opět dobře rozehráli. Už ve druhé minutě položil pětku Jan Kovář a mladší bratr Martin ji potvrdil přesným kopem. Domácí sice rychle srovnali pětkou Nicholase Hoyera a konverzí Karla Šampalíka, ale v 15. minutě vrátil hostům vedení přesný drobgól ze hry Jiřího Pantůčka. Bohužel náskok zase hostům vydržel jen dvě minuty a jak se nakonec ukázalo, byly to poslední vyškovské body.

Extraliga - zápas o 3. místo:

RC Tatra Smíchov – JIMI RC Vyškov 25:10

Poločas: 20:10. Pětky: 3:1. Body: Šampalík 10 (2KP), (3TK), Hoyer 5 (P), K. Berounský 5 (P), Kajta 5 (P) – J. Kovář 5 (P), Pantůček 3 (DG), M. Kovář 2 (KP). Rozhodčí: Tůma – Mendes, Oczadlý. Bez ŽK. Diváků: 100.

Vyškov: Jaroš, Jan Kovář, Doležel, Monček, Novák, Soural, Mazal, Ondřej Kovář, Toman, Martin Kovář, Mrazčinský, Schmied, Pantůček, Laidorf, Pytela – Kopřiva, Wognitsch, Masilo,Trunečka, Petr Pořízek, Voráč, Vőrőš, Fialka. Trenér: Karel Berounský st.

„Trénovali jsme důležité herní situace a například při našich autech jsme dominovali. Na začátku se nám dařily i kopy přes Jirku Pantůčka a Martina Kováře, abychom je zatlačili do jejich obranného pásma a tam se potom už útočí daleko jednodušeji než přes celé hřiště. Velice rychle jsme z toho skórovali. Jenže kluci tu taktiku prostě nedodrží dlouho, nejsou trpěliví a v momentě, kdy to opustí, tak se dostaneme podtlak,“ komentoval důvod obratu ve skóre trenér Karel Berounský.

V 17. minutě domácí stav otočili, když pětku položil jeho starší syn Karel a Karel Šampalík zvýšil na 14:10. Ten pak ještě do přestávky proměnil dva trestné kopy. Domácí vedení uklidnilo, ale pořád se hrála vyrovnaná partie. Těžký terén nesvědčil technickému ragby a bylo otázkou, jak se týmům podaří trestat chyby soupeře, které z toho vyplývaly.

„V tom počasí to bylo hodně o kopech, my jsme se tak snažili držet Tatru na její polovině, ale oni z toho vždycky dokázali udělat nějaký průnik. Přesněji, spíš potrestat naše chyby po ztrátách míče, my jsme z jejich chyb nevytěžili nic. Jinak to bylo vyrovnané utkání, zápas nahoru dolů. Skončili jsme stejně jako loni čtvrtí, cíl sezony je tedy splněný, ale myslím si, že se tentokrát dalo uhrát víc,“ zhodnotil výsledek kapitán Martin Kovář.

Ve druhém poločase skórovali už jen domácí pětkou Karla Kajty v 65. minutě a na rozdupaném bahnitém trávníku už jim ačilo pouze hlídat si pozice a vedení.

„To počasí hru opravdu ovlivnilo hodně. Jak pršelo, tam bylo bahno a na tom se strašně těžko hraje technicky. Je problém změnit směr, protože to klouže, dobře rozehrát balón, který odskakuje atd. Ale to bylo na obou stranách stejné. Takže to bylo hlavně o tom, kdo udělá méně chyb, respektive, kdo je dokáže potrestat. A to byla Tatra. Oni prostě byli v útoku lepší, my jsme se prakticky do té své hry nedostali,“ shrnul hodnocení utkání nový vyškovský lodivod.