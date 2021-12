„První dvě kola potvrdila, že začínat venku nevýhoda je. A my ven pojedeme ještě dvakrát… Ale los je daný a nemá cenu nějak spekulovat, co by bylo, kdy byl jinačí,“ upozornil trenér a manažer bučovických sokolů Zbyněk Čížek.

I. liga mužů - nadstavba

3. kolo: Velké Meziříčí – Sokol Bučovice, pátek 10. 12. (19.30). V základní části: VM - Bučovice 1:3, Bučovice - VM 2:3.

4. kolo: Slavia Hradec Králové – Bučovice, sobota 11. 12. (16.30).

Tabulka:

1. Benátky n. J. 2 2 0 0 0 6:1 6

2. Dobřichovice 2 2 0 0 0 6:2 6

3. Hr. Králové 2 0 2 0 0 6:4 4

4. Č. Buděj. B 2 1 0 1 0 5:3 4

5. Plzeň 2 1 0 1 0 5:4 4

6. Tesla Brno 2 0 0 0 2 2:6 0

7. Bučovice 2 0 0 0 2 1:6 0

8. Vel. Meziříčí 2 0 0 0 2 1:6 0

Obě porážky s favority I. ligy si trenéři s hráči detailně rozebrali a chyby nechtějí opakovat. V krátké pauze se doléčovala některá zranění. V Hradci už by měl být připravený nastoupit nahrávač Kristián Červinka. Vedení klubu navíc přivedlo další posily. Střídavý start v Bučovicích teď mají dva extraligoví hráči. Blokař Jakub Varous z Fatry Zlín a nahrávač Adam Provazník z Beskyd, který už Bučovicím v předchozích zápasech pomáhal. Oba pojedou jen k pátečnímu utkání, protože shodou okolností v sobotu hrají v extralize Beskydy proti Zlínu.

„Z nadcházejících soupeřů vypadá hratelněji Velké Meziříčí, i když ani tam to nebude jednoduché. Ale Hradec se zařadil mezi největší favority. Hráči jako Jan Štokr, Aleš Holubec nebo Jakub Holčík jej určitě posunou hodně vysoko. Na druhou stranu je zřetelné, že se soutěž nesmírně vyrovnala. Třeba Plzeň se výrazně posílila bývalým reprezentačním univerzálem Davidem Konečným a z Příbrami tam přišel univerzál Ivo Hulpach. Nedá se tedy říct, že do čtverky budou patřit jen Benátky, Dobřichovice, Hradec nebo třeba Bučovice. Čeká nás opět těžký dvojzápas, ale věřím tomu, že je v našich silách nějaké body získat a posunout se zpátky do šance bojovat o tu čtverku,“ věří šéf klubu.

On sám u toho ale nebude, protože si odpykává trest za červené karty, které dostal po utkání v Benátkách nad Jizerou.

„Pro mě je novum, že utkání budu sledovat někde mimo lavičku. A přiznávám, že se s tím pořád nemůžu nějak srovnat. Zatím ještě nevím, kde budu, ale jisté je, že obě utkání povede Jaro Vlk sám,“ upozornil Čížek.

Po výjezdech k soupeřům se Bučovičtí naštěstí stihnout ještě do konce roku v nadstavbě představit doma. Letošní zápasový program uzavřou v pátek 17. prosince utkáním s béčkem Českých Budějovic a o den později nastoupí v Bučovicích plzeňská Slavia. V nadstavbě se osm týmů střetne každý s každým doma a venku a čtyři nejlepší se utkají v play-off o právo postupu do extraligy.