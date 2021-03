První otázka se nabízí sama. Jak se kuželkář dostane k trénování atletického potěru?

Přivede na trénink svou ratolest, chvilku pozoruje, jak probíhá trénink, a poté je osloven hlavní trenérkou Aničkou Málkovou, jestli by nechtěl trochu pomáhat. Po pár měsících si udělá základní trenérský kurz a už to jede…

Jaká je sestava družstva a který jeho výsledek v loňském roce byl podle vás nejcennější?

V Jihomoravském přeboru družstev mladších žáků bylo jen jedno kvalifikační kolo v Břeclavi a finále ve Vyškově. Holky nám z účasti ve finále vyřadila početná marodka. Kluci ve finále skončili na pěkném čtvrtém místě. S celkovým počtem sedmi medailí ze soutěží jednotlivců mistrovsví Jihomoravského kraje jsme opravdu nepočítali. Nejvíc nás asi překvapila jasná výhra štafety kluků na 4x60 metrů i s jedním „přípravkářem“. Nutno dodat, že už od přípravek nám štafetové závody celkem vycházejí.

Na vyhlášení městské ankety jste naznačil, že někteří závodníci prodali i víc, než mají natrénováno. Kteří to jsou? Ptáme se tedy na kluky, o kterých bychom mohli v budoucnu slyšet v souvislosti s velkými mítinky.

Pokusím se diplomaticky z této otázky vyvléci a nebudu jmenovat, jen doporučím sledovat výsledky na stránkách ČASu (Český atletický svaz, pozn. red.) a dle výsledků se pokusit vyhodnotit, kdo by mohl v budoucnu nakouknout do větších mítinků. Uvidíme. K každém případě by trenér bez jejich výkonů žádné ocenění nedostal. Takže to moje je patří i jim, protože byli fakt dobří.

Kam by se měli ti nejlepší ve své kariéře posouvat?

V tomto období, tedy už od mladších žáků, přichází doba, kdy si uvědomují, že atletika není jen o hrách, ale že už musí víc vystupovat z komfortní zóny a pro posun vpřed obětovat něco navíc.

Jak jste trénovali v normálním režimu a jak nyní? O co talenty touto situací přicházejí? Na druhou stranu, lze vůbec najít alespoň něco pozitivního, co by jim snad mohlo dát něco do dalšího sportování?

V normálním režimu trénujeme dvakrát týdně plus jeden speciální trénink týdně. Přes léto jsme se snažili pokračovat v tréninkovém procesu a nahradit tak dětem covidem „ukradené“ dva jarní měsíce. O tréninky byl docela zájem. Také na podzim jsme se snažili do poslední chvíle trénovat ve skupinkách, jak bylo povoleno. V současné době kolega trenér Jaromír Čapek posílá každý týden tréninkové plány, ale dle odezvy od některých rodičů to funguje asi jako distanční výuka ve škole. Tak na padesát procent. Také v rámci ČASu připravil za oddíl Zámeckou výzvu. Dále máme speciální výzvu pětiboj všestrannosti, kde při prvních tréninkových setkáních budeme zjišťovat, jak se kdo i v době omezení snažil být aktivní. Je jasné, že mladí atleti přichází o skvělé zážitky ze závodů a spoustu momentů, kdy mohli své úspěchy, či neúspěchy, sdílet se svými kamarády. Pozitiva se hledají opravdu těžko. Snad jen pro ty, kteří se potýkali s nějakým drobným zraněním, byla spoustu času na doléčení.

Trenéři většinou mají obavy o úbytek dětí na sportovištích. Máte indicie, že to postihne i vaše družstvo? Čím je možné děti u atletiky (sportu) udržet?

Také jsem to slyšel. Na to jsem sám zvědavý. A teď trochu vážně. Je velmi těžké najít v sobě motivaci a disciplínu, když není vidět, kde to můžu prodat. Je to těžké i pro dospělé, natož pro děti. Pořád ale věřím, že většina dětí bude pokračovat.

Které nejbližší soutěže vás čekají, tedy pokud bude sportování povoleno?

Akce jsou naplánovány, ale jedna za druhou se ruší, jestli se začne dříve než loňským „Znovu na startu“, to ještě uvidíme. Hlavní je začít pořádně trénovat, ale to ještě teď není povolené.

Jak dělíte svůj čas mezi trenérskou činnost v atletice, kuželky a ostatní koníčky?

Jak se dá. Ještě si stíhám jednou týdně zahrát hodinku basketbal, občas kolo. Naštěstí moje děti už jsou velké a spíš uvítají, když se rodič moc nestará. (úsměv)

Pojďme ke kuželkám, jaké plány jste měli pro tuto sezonu a jak to dopadlo?

Nedohrané už jsou dvě sezony. Letos jsme opět jsme chtěli bojovat v horní polovině tabulky. A po čtyřech kolech to (do)padlo. Začátkem března ČKA (Česká kuželkářská asociace, pozn. red.) definitivně ukončila dlouhodobé soutěže. V předchozím ročníku 2019/2020 nám chyběly do konce soutěže čtyři kola, když byla zrušena. V té době jsme ještě pokukovali po medailové pozici. Nejcennější ale byla atmosféra v družstvu, což se projevilo i v celkem pěkném umístění a druhém nejvyšším průměru ze všech kuželen.

Lze vůbec něco chystat pro nadcházející období?

U kuželek těžko, protože je to vnitřní sport a letošní sezona už byla zrušena. U atletiky je výhoda, že se dělá hlavně venku a že se to uvolní snadněji.