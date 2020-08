Tam budou přihlášení špičkoví světoví atleti závodit 8. září. Děti si ovšem svoji účast v Ostravě musí vybojovat. Příležitost k tomu budou mít i ve Vyškově, kde kvalifikační závody proběhnou v úterý 25. srpna. Kvalifikaci pořádá AK AHA Vyškov z pověření SSK Vítkovice, coby hlavního pořadatele.

On-line registrace již nyní probíhá na www.cokoladovatretra.cz, akce samotná začne na atletickém stadionu Za parkem ve Vyškově od 10.00 hodin. Prezence bude hodinu předem.

Děti ve věku tři až jedenáct let budou svádět souboje na tratích 30 m až 300 m. Novinkou je otevřený závod všech věkových kategoriím na 300 m. Vítězové jednotlivých kategorií se kvalifikují do semifinále 7. srpna v Ostravě. Výsledky Čokoládové tretry Vyškov 2020 budou započítány do okresního běžeckého seriálu Dlouhé míle 2020.

„Srdečně zveme děti, rodiče s dětmi a stejně tak všechny příznivce atletiky na běžecké závody, kde se premiérově objeví mimo jiné i hod raketkou. Průběžně bude probíhat doprovodný náborový program Kids Athletics a různé atrakce pro děti. Zároveň chci upozornit rodiče našich závodníků, že tradiční informační schůzka před zahájením nového školního, tréninkového roku proběhne ve čtvrtek 27. srpna v 16.30 hodin v klubovně AHA Vyškov v tribuně stadionu,“ sdělil trenér a vedoucí AHA Jiří Hajzler.