I porážka 2:3 ve Velkém Meziříčí, tedy s jedním získaným bodem stačila volejbalistům Sokola Bučovice k pojistce postupu do nadstavbové části I. ligy. V základní části už nemohou skončit čtvrtí, z obou sedmičlenných základních skupiny postoupí tři první mužstva.

Ilustrační. | Foto: Patrik Minda

Přímý postup už se netýká druhého zástupce Vyškovska ve druhé nejvyšší české soutěži TJ Holubice, který doma prohrál s Blue Volley Ostrava hladce 0:3.

Ve Velkém Meziříčí se odehrála pravá sportovní bitva. Hrál se velice kvalitní volejbal, ale také se červenalo… Sokoli rozehráli partii lépe a po dvou setech, kdy zejména ten druhý se tahal daleko nad pětadvacetibodový limit, vedli 2:0. A jeho emotivní závěr zřejmě přinesl zvrat v utkání.

I. liga mužů:

Spartak Velké Meziříčí – Sokol Bučovice 3:2

Sety: 20:25, 31:33, 25:14, 25:22, 20:18.

Bučovice: Červinka, Neubauer, Struška, Jakubec, Gálik, Štefko, Špelda (L) – Vodička (L), Čeketa, Mlčúch, Minda, Roman. Trenér: Zbyněk Čížek.

TJ Holubice

– Blue Volley Ostrava 0:3

Sety: 21:25, 21:25, 20:25.

Holubice: Bláha, Gergeľ, Mrázek, Muroň, Namešanský, Písařík, Koukal (L) – Adamec, Russnák, Sankot. Trenér: Aleš Šmerda.

Tabulka:

1. Bučovice 10 6 1 2 1 25:14 22

2. Hr. Králové 9 6 1 1 1 24:11 21

3. BV Ostrava 10 4 3 0 3 22:15 18

4. Vel. Meziříčí 10 4 2 1 3 22:18 17

5. VK Brno 9 3 0 2 4 14:19 11

6. Holubice 9 1 1 2 5 12:24 7

7. Kolín 9 1 0 0 8 6:24 3

„Především, v životě jsem ještě nikdy nekoučoval zápas, který trval dvě hodiny a 34 minut. A velmi výjimečné bylo i zhruba šestiminutové přerušení na konci druhého setu. Domácí trenér Juda výrazně nepřiměřeně protestoval proti spornému verdiktu rozhodčího, byl usměrňován i delegátem zápasu a dostal červenou kartu. Po tomhle incidentu utkání nabralo, řekl bych dramatičnost a kvalitu, ale i ty správné emoce a jakoby náboj prestižního derby. Jeli jsme tam minimálně pro bod a tím si zajistit tu postupovou první trojku. To jsme splnili, ale jsem zklamaný. Tak, jak se zápas vyvíjel, tak jsme měli na víc než bod. Ve čtvrtém setu jsme vedli 14:11 a 15:12 v tie-breaku 8:6 a 9:7. Tohle jsme si měli pohlídat,“ komentoval zápas trenér Bučovic Zbyněk Čížek.

V otočeném tie-breaku jeho svěřenci pak odvraceli pět domácích mečbolů, ale nakonec se radovali hráči Spartaku, kteří si tak udrželi šanci na přímý postup.

V Holubicích potřebovali totéž hráči hostujícího Blue Volley Ostrava. Mužstvo je farmou extraligového Black Volley Beskydy a na holubickou palubovku vyběhlo proti nováčkovi soutěže hned kvarteto hráčů, kteří nastupují v extralize. I proto byl průběh zápasu výrazně klidnější než Bučovic na Vysočině.

„My jsme odvedli svůj standard, ale na ně jsme prostě neměli. Výkonnostně byli viditelně nad námi, průběžně stále vedli o dva tři body a my jsme nebyli schopni to dorovnat. Jednoznačně to byl nejlepší soupeř, se kterým jsme se zatím v první lize potkali. Výsledek bereme, ale ten rozdíl v individualitách musel být znát. Takže bych to shrnul tak, že my jsme nehráli špatně a oni splnili roli favorita,“ s nadhledem přijal porážku trenér Holubic Aleš Šmerda.

Základní část obou oddělení I. ligy má na pořadu ještě tři kola. V nadcházejícím budou Holubice hrát v pátek večer v Kolíně, Bučovice mají volný los. Do nadstavby o pozice pro čtvrtfinále play-off postoupí první tři týmy z obou základních skupin. Nepostupující mužstva utvoří skupinu o 7. až 14. místo, z níž pak osmičku pro vyřazovací část doplní dva nejúspěšnější týmy.