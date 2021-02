Není to tak dávno, co se Vyškovskému deníku Rovnost vyznal ze své lásky ke sportu a hlavně basketbalu. Plný elánu a stále připravený pro svůj klub něco udělat. Bohužel životní pouť Jiřího Fojta včera předčasně a nečekaně skončila, když podlehl zákeřné nemoci. V červenci by dlouholetý předseda BK Vyškov oslavil půlkulatých pětašedesát let.

Jiří Fojt, dlouholetý předseda BK Vyškov. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach, archiv BK Vyškov

„Jirka by vzácný člověk, nesmírně obětavý, vyškovskému basketbalu věnoval veškeré své schopnosti a volný čas. On jím žil. Povahově naprosto čistá duše, nikomu nikdy neublížil. Já ho znám víc než čtyřicet let, co jsem s ním hrál basketbal a táhli jsme to spolu ještě teď za staré pány. Říká se, že každý je nahraditelný, ale takové lidi, jako byl Jirka nebo třeba Honza Špičák, je nahradit mimořádné těžké, ne-li nemožné,“ vzpomíná jeho dlouholetý kamarád a spoluhráč Josef Charous.