Sedm bodů z devíti možných, to je skvělá bilance futsalistů Amoru Kloboučky Vyškov ve třech letošních zápasech východní skupiny II. ligy. A to v Jeseníku o ty dva přišli v posledních vteřinách.

Po utkání Amor Kloboučky Vyškov - Havlíčkův Brod 6:0. | Foto: Tomáš Srnský

Společným znakem dvou posledních vítězství je drtivý závěr. Doma s Havlíčkovým Brodem Amor vstoupil do druhého poločasu jen s vedením 1:0, aby konečný výsledek byl 6:0. V Měníně v souboji s brněnským Atrapsem dokonce ještě jedenáct minut před koncem prohrával 1:3, ale nakonec slavil vítězství 5:3.

„Hned v první minutě si navedl míč na střed Peťa Slováček a lehce tečovanou střelou překonal našeho »Vitasa« v bráně. (brankář Roman Vitásek, pozn. red.) Za asi pět minut přišel druhý gól a v polovině poločasu po brejku třetí a my byli zralí na ručník. Kluci byli zakřiknutí, nic nám nevycházelo a když jsme neproměnili tutovku, kdy šel Víťa Aujeský sám na branku a pokazil finální přihrávku na Míšu Handlíře, tak to s námi nevypadalo vůbec dobře. Hráli jsme zezadu a chtěli spoléhat na brejky, ovšem tato taktika nám tentokrát nesedla a Atraps si s ní věděl rady,“ přiznal slabý výkon svých svěřenců trenér Amoru Ladislav Štrublík.

Velký obrat i na palubovce. Futsalisté Amoru otočili s Atrapsem třígólové manko

Špetku naděje vlila do vyškovských řad branka Jiřího Pešty, který z běhu vymetl šibenici domácí branky po překvapivé zadovce Sebastiana Pally. Hosté přece jen ožili, ale asi ještě účinnější injekcí byla poločasová domluva trenéra.

„Už branka nás trochu nakopla. V kabině o poločase jsme si důrazně promluvili, změnil jsem taktiku a šli jsme »honit« Atraps po celém hřišti. Kluci byli jak vyměnění a hrálo se podle našich not. Bohužel až do 28. minuty bez gólového vyjádření. I Atraps se dostal do šancí, naštěstí jsme ale vstřelili kontaktní branku »Handlou« a pak za pár minut po velké hrubce domácích »Ševa« vyrovnal. (Michal Handlíř a Milan Ševčík, pozn. red.) Poté mohly vyhrát oba týmy, ale nakonec jsme to byli my, kdo vsítil rozhodující gól po souhře Pally s Víťou Ajeským. Pak jsme ubránili power-play domácích a ještě přidali do prázdné branky na konečných 5:3,“ popsal kouč velký obrat v utkání.

„Před zápasem jsme si řekli, že je to utkání o šest bodů, a že jim chceme vrátit porážku z první poloviny sezony. To se nám od začátku nedařilo a než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme 0:3. Po třetím gólu jsme začali být aktivnější a snížili jsme. Do druhé půle jsme nastoupili úplně jinak. Vytvářeli jsme na soupeře neustále tlak a ten jsme přetavili v šance a později i góly. Jsem rád že jsme zápas zvládli a hlavně, že jsme to dokázali otočit po nepříznivém začátku. Ukázala se mentální síla týmu a konečně i kvalita v zakončení,“ přidal k trenérovu hodnocení dvougólový střelec Jiří Pešta.

Novoroční série Amoru je o to cennější, že prakticky od začátku soutěže se trenér Štrublík potýká s »kádrovými« problémy. To se teď nějak výrazně nezměnilo, ale přece jen je sestava trochu ustálenější. V Měníně doznala proti vítěznému zápasu s Havlíčkovým Brodem jen drobných korekcí. Vypadl Ondřej Nový a vrátili se Miroslav Tomaštík s mladým Tomášem Husárem.

„Na Atraps jsme jeli s cílem prodloužit sérii neprohraných utkání na tři a tím se přiblížit k záchraně. Sestava byla oslabená, jak jsem avizoval, ale pořád dostatečně silná na to, aby cíl splnila. To se nakonec povedlo. Po skvělém obratu jsme získali velice cenné tři body s dobrým soupeřem. Kluci ukázali velkou vnitřní sílu a týmového ducha. Smekám před nimi klobouk. Děkujeme fanouškům, kteří přijeli do Měnína i těm, co fandili u on-lajnů. Teď se musíme nachystat na Hlinsko a definitivně rozhodnout o záchraně,“ zdůraznil Štrublík.

Po polovině soutěže Amor přezimoval na posledním místě tabulky, nyní je už pátý s šestibodovým náskokem před devátým Hlinskem. S ním si to rozdá na domácí palubovce v sobotu od 19.00 hodin.