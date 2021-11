Zatímco ve fotbale má Baník na kontě čtyři mistrovské tituly a většinou se pohybuje v horních patrech tabulky, ve futsale patří spíše ke stabilním účastníkům druhé nejvyšší soutěže.

II. liga

6. kolo:

SK Amor Kloboučky Vyškov

- FC Baník Ostrava

Sobota 13. listopadu, 19.00), sportovní hala Vyškov, ZŠ Purkyňova.

Tabulka:

1. Vys. Mýto 5 4 1 0 27:12 13

2. B. Ostrava 5 3 0 2 21:23 9

3. Hodonín 4 2 1 1 23:18 7

4. Olomouc 4 1 1 2 17:19 4

5. Amor 4 1 1 2 14:17 4

6. Modřice 4 0 0 4 11:24 0

Poslední vzájemný zápas: Baník - Amor 6:4

„Má velmi zkušené mužstvo složené z technických hráčů. Hodně jich hraje třetí fotbalovou ligu, ale i přesto Baník spoléhá především na futsalové věci. Styl Baníku je kombinační a ve většině zápasu využívá hru bez pivota. Silnou zbraní jsou rozehrávky rohů,“ upozornil na přednosti soupeře trenér Vladimír Štrublík.

Letošní první vzájemné utkání otevřelo v Ostravě program II. ligy. Amor podlehl Baníku na jeho půdě 4:6, když šestý gól inkasoval při své power-play. Ve vyrovnaném průběhu hostům utekl závěr prvního poločasu, kdy domácí získali rozhodující dvougólový náskok.

„Hlavními oporami jsou Matyáš Blahuta a Denis Dziuba, kteří hrají fotbalovou třetí ligu a ve futsale byli reprezentanty do jednadvaceti let. Vyzdvihl bych i Davida Poláška, který svou hbitostí a šikovností vždy působí soupeři problémy. My částečně upravíme taktiku, ale detaily si zatím nechám pro sebe. Sestavu finálně namyšlenou ještě nemám. Variant je několik. Doufám, že vyberu takovou, která povede k zisku tří bodů. Věřím, že sobotní termín a jméno Baníku Ostrava přiláká plnou halu, která nám bude fandit a dotlačí nás k výhře,“ přeje si kouč Amoru.

Klub opět veškeré vybrané vstupné věnuje na léčení nemocné malé Adélky. Prezident Amoru Antonín Petlach upozorňuje, že částka by po Baníku mohla překonat hranici už deseti tisíc korun.