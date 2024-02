I. liga mužů:

Semifinále:

TJ Sokol Bučovice – VK Slavia Hradec Králové

První zápas, pátek 23. února, 19.00 hodin, SH Školní ulice.

S královéhradeckou Slavií odehráli bučovičtí v základní skupině B dva vyrovnané zápasy. Na východě Čech prohráli 2:3, v domácí odvetě slavili tříbodové vítězství 3:1. Slavia s touto jedinou porážkou skupinu vyhrála, takže trochu paradoxně si druhé Bučovice do nadstavbové čtvrtfinálové skupiny přenesly nejvíc bodů. V ní pak Hradec obsadil třetí místo za suverénními Dobřichovicemi a Bučovicemi, co tedy znamená, že sokoli by v případě nerozhodného stavu série 2:2 měli výhodu domácího prostředí.

„Hradec je jednoznačné favoritem celé série. Má kvalitní kádr, který táhnou zkušení bývalí extraligoví volejbalisté. Především smečař Jiří Kraffer, který nejvyšší soutěž hrál ještě v minulé sezoně na Kladně. Na pozici libera je to jednačtyřicetiletý matador Petr Dohnal a třetím je hrající trenér Aleš Holubec. A proč hlavně tvrdím, že oni jsou favority, je jejich postup až do semifinále Českého poháru. Tam se ukázala síla celého jejich kádru, který vyřadil tři extraligové soupeře, Zlín, Příbram a ve čtvrtfinále senzačně Karlovarsko. Takže to zdravé sebevědomí tam určitě je,“ zdůraznil trenér sokolů Zbyněk Čížek.

Jeho tým naproti tomu chce spoléhat na domácí prostředí a v prvním utkání také na kompletní sestavu.

„Připravovali jsme se samozřejmě velice pečlivě. Mančaft je natěšený a měli bychom nastoupit ve stejném složení jako v posledním čtvrtfinálovém utkání s Velkým Meziříčím. My už vlastně máme v sezoně splněno, takže si to semifinále můžeme zahrát s čistou hlavou. Věřím, že máme na to nabídnout divákům kvalitní výkon a potvrdit, že jsme i letos postavili velice dobré mužstvo. Doma určitě budeme hodně odvážní, zejména na servisu, a věřím tomu, že atmosféra bude ještě lepší než s Velkým Meziříčím,“ potvrdil kouč Bučovic, že výhodu domácího prostředí chce určitě využít.

V sezoně 2021-2022 Bučovičtí v semifinále vyřadili Sokol Dobřichovice a ve finále pak neuspěli s Benátkami na Jizerou těsně 2:3 na zápasy.

Druhý zástupce v soutěži TJ Holubice jasně vede skupinu o udržení a tuto pozici bude obhajovat v Plzni, kde se hraje ve stejném čase jako Bučovicích.