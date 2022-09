Ano, oslavy se nám určitě vydařily a jsem přesvědčen, že si všichni den náramně užili. Největší radost jsem měl z hojné účasti a úsměvu na tváři jak legend, tak začínajících mladých nadějných ragbistů. Doufám, že jsme na nikoho nezapomněli a pokud ano, tak se touto cestou omlouvám.

Připomeňte některá jména ze slavné historie klubu.

Nejde nevzpomenout především na pány Janču a Cupáka, kteří klub založili. Chtělo by to jmenovat i ostatní hráče a trenéry, kteří se zasloužili o zisk třinácti zlatých medailí. Ale je jich opravdu hodně, takže také nechci jmenovat, protože bych určitě na někoho zapomněl a bylo by to nespravedlivé.

Co pro vás bylo prioritní, když jste klub převzal coby jeho první představitel?

Díky tomu, že nebyla extraliga, ale pohár, bylo naší prioritou vyhrát B skupinu a vyzkoušet veškeré mladíky, kteří by mohli být zabudovaní do A týmu. Další záležitosti ohledně týmu mužů budeme řešit až teď následně po oslavách 70. výročí.

Ragbisté Vyškova oslavili 70. výročí založení klubu. A postup v Poháru ČSRU

Jakou roli při vašem rozhodování převzít funkci prezidenta klubu hrálo, že áčko v podstatě nesplnilo extraligový cíl bojovat o medaili?

Převzetí funkce prezidenta klubu nebylo ovlivněno umístěním A týmu, ale spíše dlouhodobým jednáním se stávajícími členy výkonného výboru, ale i faktu, že moji dva synové ragby hrají. Samozřejmě cíle si klademe ty nejvyšší, ale musíme začít od píky, což jsou dětské kategorie, které jsou pílířem veškerých klubů.

Daří se získávat děti stejně jako dřív?

Snažíme se o to. Jako v každém sportu je nutná široká základna všech hráčských kategorii, kvalitní trenérské zastoupení a samozřejmě nemalý vliv mají i finance. Tím bych chtěl poděkovat jak městu Vyškov, tak i všem sponzorům, jak velkým, tak i těm drobným, kteří nám pomáhají realizovat naše sny. Co je dobré, tak že se nám podařilo domluvit s bývalými i současnými hráči A týmu na doplnění trenérského kádru a za to bych chtěl všem, co se na výchově dětí a mládeže podílejí, poděkovat.

Přišly spolu s vámi i nějaké větší změny v celém vedení klubu?

Momentálně žádné významné změny v klubu neřešíme. Zabýváme se sháněním nových sponzorů, ale i lidí, kteří budou ochotni s námi spolupracovat a pomáhat nám v rozvoji klubu.

V sobotu se bude hrát je play-off Poháru ČSRU. Stanovíte mužstvu nějaké konkrétní cíle?

Samozřejmě cílem každého mužstva je zvítězit, ale Tatra Smíchov je velice kvalitní soupeř a zápasy s ní nikdy nejsou jednoduché.

Dovolíte si tipnout, kdy se do Vyškova může vrátit mistrovský titul?

Tak to si opravdu netroufám říct. Samozřejmě budu rád, pokud to bude v nejbližší době, i když konkurence je v současnosti drtivá.