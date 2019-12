Po bitvě tabulkových sousedů už Vyškov na čtvrté příčce ztrácí dva body na třetí Zlín. „Je to strašné zklamání, nejhorší výkon, jaký jsme dosud podali, byl žalostný. Nemám ani slov, určitě jsme lidi zklamali, jestli budeme takhle pokračovat, neporazíme nikoho,“ zlobil se vyškovský kouč Ladislav Štrublík.

Zlín prokázal aktuální formu, když zvítězil počtvrté v řadě. „Je to super, jsme spokojení, jeli jsme sem pro vítězství. Měli jsme silnou sestavu, maximální počet hráčů,“ liboval si zlínský trenér Pavel Krajča.

Amor Vyškov - VŠSK Zlín 2:4

Poločas: 1:3. Branky a nahrávky: 12. Selinger, 28. Selinger (Palla) – 6. Huťka, 15. Huťka (Žáček), 18. Žáček (Sklenář), 35. Tomaštík (Foral). Rozhodčí: Molík – Jurča. ŽK: Palla, Nový – Kašík.

Vyškov: Marek Vrba – Ondřej Nový, Milan Ševčík, Tomáš Horváth, Tomáš Selinger, Vadym Chubirka, Sebastian Palla, Jan Chadima, Lukáš Němec.

Hosté šli od začátku za body, už v šesté minutě se prosadil Michal Huťka. Když srovnal Tomáš Selinger, Zlín zase odskočil po dalším zásahu Huťky. Do přestávky ještě zvýšil Ondřej Žáček. „Nechci se vymlouvat na sestavu, ale stavíme úplně nový mančaft, než jsme měli na začátku sezony. Na napadání absolutně nemáme hráče, chybí nám ti pohyblivější jako Dominik Šmerda, Michal Handlíř nebo Petr Němec v rozehrávce,“ litoval Štrublík.



Po přestávce ještě dal domácím naději druhým gólem Selinger, ovšem pět minut před koncem rozhodl Miroslav Tomaštík. „Soupeř vyhrál zaslouženě, přišlo mi, že chtěl víc než my, možná měl víc sil. Nevím, v čem to bylo. Základ je, aby všichni běhali a plnili, co mají, což nám chybělo. Pak se těžko přidává nadstavba,“ podotkl dvougólový vyškovský střelec Selinger.



Zlínu vyšla taktika, kterou si stanovil. „Museli jsme udělat změnu, protože jsme věděli, že Amor nás bude presovat. Řekli jsme si, jak budeme rozehrávat od branky. Bylo tam hodně nakopávaných a vyhazovaných míčů, jenže Amor na nás vystupoval, museli jsme tak hrát. Kluci plnili pokyny, takže spokojenost,“ zopakoval hostující trenér.



Jeho protějšku právě pohyb scházel. „Bylo to strašně statické, připadalo mi, že většina mančaftu nemohla, měla těžké nohy. Měli jsme jen osm hráčů a ještě jeden se zranil, těžko se dalo dělat něco jiného. Přestože mě Zlín překvapil a nehrál špatně, nebyl nejsilnější soupeř, v plném stavu byli bychom určitě favorit,“ uvažoval Štrublík.

JAROSLAV KÁRA, TOMÁŠ SRNSKÝ