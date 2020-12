„Ze začátku roku přišla první vlna korony, ale přesto jsem absolvoval vcelku slušnou přípravu. Jak se to postupně rozvolňovalo, začali jsme trénovat společně a na dráze. A tam jsem měl dobré tréninky a fakt jsem byl spokojený. První závody v sezoně pak byly spíš na umístění, než na nějaké časy. Trochu jsem se šetřil, nepouštěl jsem se úplně do plnejch. To bylo načasované na republiková mistrovství, včetně dospělých, která měla být do konce prázdnin. Jenže tam někde se to začalo zadrhávat,“ popsal první polovinu roku 2020 dvacetiletý atlet, jehož hlavními disciplínami jsou běh na 800 a 1500 metrů na dráze.

První týden v červenci absolvoval kvalitní soustředění ve Vysokých Tatrách. Při návratu si „odskočil“ do Břeclavi a na osmistovce si vylepšil osobní rekord 1,54 minuty. Formu měl prodat na mistrovství republiky dospělých začátkem srpna v Plzni, ale tam závod na 1500 metrů nedokončil. V premiéře na první scéně české atletiky se „trefil“ do mimořádně nabitého a kvalitního závodu. Vítězný Filip Sasínek tam překonal vlastní rekord mistrovství téměř o sedm vteřin a časem 3:36,72 min. se vyhoupl na páté místo průběžných světových tabulek.

„Soustředění jsme vyhodnotili jako dobré, ale už po něm jsem cítil, že něco není v pořádku. Po trénincích jsem býval hodně unavený. A v Plzni to vyvrcholilo. Běželo se mně špatně, ten závod jsem nedokončil, což mě hodně mrzelo. Tedy proto, že jsem neprodal to, co jsem měl natrénované,“ vrátil se k neúspěchu.

Ten naštěstí nezanechal na jeho psychice žádné následky a bilanci začal razantně vylepšovat. Ještě na srpnovém mezinárodním otevřeném mítinku pro muže a ženy do 22 let „Mladá Evropa“ v Jablonci nad Nisou obhájil v běhu na 800 metrů loňské prvenství. Výborný čas pak zaběhl na prestižním mezinárodním mítinku Zlatá tretra v Ostravě (1500 m - 3:52.27) a hlavně pak vybojoval stříbrnou medaili na mistrovství republiky mužů do 22 let, opět v Jablonci. Na mílařské trati na 1500 metrů a za čas 3:56,74 minuty.

„Do Jablonce jsem si jel pro medaili, což se povedlo, i když to možná mohlo být ještě lepší. Závod se běžel na finiš a závěru jsem si, bohužel, nechal utéct vítězného Dana Kotyzu, což mne mrzí. Ale jinak jsem ze dvou posledních výsledků spokojený, protože průběh sezony dlouho nebyl podle mých představ,“ řekl bezprostředně po zisku republikového stříbra.

Cinkot některého drahého kovu byl jeho tajným přáním i pro druhý letošní republikový šampionát. V krosovém závodě mílařů (4 km) v Běchovicích to nakonec bylo „jen“ osmé místo, když ještě na třetím kilometru byl v čelní skupince adeptů na medaili.

„Zase se ukázalo, že když se perou vytrvalci a mílaři, tak může překvapit kdokoliv. Ze začátku jsme to vpředu táhli spíš my rychlejší, co běháme ty patnáctistovky. Já jsem pak trochu vytuhl a pak se přes nás převalili hlavně ti vytrvalci, kteří se napřed drželi vzadu. Když to vezmu jen rozumově, tak ale spokojený jsem. Byla tam velká konkurence a já nemám tak velké zkušenosti jako většina ostatních soupeřů. Na druhou stranu mě to trošku mrzí. Fakt jsem si podle vývoje docela věřil, že bych mohl zaútočit na úplně přední příčky,“ popsal průběh závodu i trochu rozporuplné pocity po něm.

Podle jeho trenéra Jiřího Hajzlera není osmá příčka špatným vysvědčením a zřejmě odpovídá aktuálním možnostem mladého závodníka. On sám to i takto chápe.

„Neúspěch to určitě není. Spíš mě to povzbudilo do dalšího tréninku. Je vidět, že na to mám a při dobré přípravě by se daly i v těch krosech dělat dobré výsledky,“ zdůraznil Kalous.

I proto také sám rok 2020 neřadí k neúspěšným. Zejména zmíněné jablonecké závody přebíjejí to půlroční trápení. I umístění v elitní desítce českých krosových mílařů má vysokou hodnotu. Rozhodně na nich může stavět přípravu a cíle pro příští rok.

„Špatná sezona to určitě nebyla. Jen specifická tím, že se výsledky dostavily až v závěru roku. Ten poslední kros ukázal, že objemy naběhané mám, takže můžeme pilovat věci do rychlosti. Teď v hale, pokud vůbec nějaká hala bude, na osmistovce s tím, že bychom z té rychlosti měli těžit pak venku na patnáctistovce. Ta by měla být mou hlavní specializací. Mojí konkrétní motivací je útočit na čas pod 3,50. Tím ovšem nevylučuju ani osmistovku, stavím ji skoro na stejnou úroveň. Krosy chci také běhat, je vidět, že jsou v přípravě důležité. Ale bude to spíš jakýsi doplněk a zpestření dráhy,“ naznačil Marek Kalous své plány pro rok 2021.