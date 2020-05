Co na tomto období bylo nejtěžší?

Když v březnu přišel natvrdo zákaz všech závodů, byl to rána pro naše soutěživé členy, ale většina z nich nesložila ruce do klína a vrhli se na trénink. Určitě všem dost chyběla motivace, protože situace byla nejasná, ale přesto se většina našich členů snažila nějak nahradit chybějící kvalitní trénink, kterým bezesporu závody jsou.

Čím konkrétně?

Prapor v tom zvedli Lukáš Koudelka s Martinem Skřivánkem, Ti rozjeli pravidelné sobotní testování na různých tratích závodů po okolí. Nejdřív sami přesně podle nastavených pravidel absolvovali Běh Drahanskou vrchovinou v Olšanech, Lesní sokolskou devítku v Pozořicích Nemojskou devítku a bývalý Nemojanský kros nedaleko Nemojan. Pak už jsme se s rozvolněním zákazů přidali i my ostatní. Zopakovali jsme Běh Drahanskou vrchovinou v Olšanech, pak jsme si dali Lulečskou šestku v Lulči a potom jsem už vymyslel nové trasy. Z křižovatky nad Račicemi jsme doběhli na Kalečník a zpátky a test nazvali Olšanská desítka. A teď v sobotu jsme absolvovali poslední test v Rakoveckém údolí.

Hovoříte o testu, takže už jste kladli důraz i na časy a výkony?

Bylo to zase hlavně deset kilometrů v překrásné přírodě zdejší rezervace, ale bohužel za deště. Tuto trasu jsme pracovně nazvali Běh Rakoveckým údolím. Přidávali se k nám také i běžci z jiných oddílů, takže testování se většinou opravdu „zvrhlo“ v docela slušné tempové závody. To ale nebylo na škodu, kvalitní trénink byl nutný i ve vynucené závodní pauze, protože pak by se všichni asi dost těžko dostávali do tempa. O to nám šlo především.

Kdo byl v tomto směru nejpilnější?

Samozřejmě ne všichni mohli přijet, a tak improvizovali v místě svého bydliště a nahrazovali kvalitní trénink, jak se dalo právě tam. A fenoménem této doby se stal Petr Hének, který zvládl neskutečné věci. Brázdil křížem krážem Jeseníky, absolvoval dlouhé několikahodinové tréninky, a také si dal ostrých sedm maratónů sedm dní po sobě. Klobouk dolů.

Teď už se tedy opět plní závodní termínová listina. Kam se vaši závodníci vydají o víkendu a v následujících dnech?

Především teď se ukáže, jak účelně jsme to zákazové období přežili. Již tuto sobotu se rozjíždí v Olomouci Hejčíně Velká cena vytrvalců Olomouckého kraje Během o štěně, kde samozřejmě nebudeme chybět. Týden na to 6. června už pořádáme sami odložený Běh Drahanskou vrchovinou, memoriál Zdeňka Müllera, v Olšanech, který je také součástí Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje a zároveň se tam rozjede také Vyškovská běžecká tour, která bude mít až do poloviny července napilno. Závodů bude teď hodně, i na Vyškovsku, alespoň doufám. Snad do toho zase nepřijde nějaký zákaz, který by tuto sezonu opět nějak přerušil. Už se všichni těšíme, jak se setkáme s přáteli na závodních tratích, se kterými jsme teď opravdu dost dlouho neviděli a poměříme s nimi své síly. Ale ono ani tak až nejde úplně o výsledky, jako spíš o zábavu a skvělé zážitky v partě fantastických lidí, kterými bezesporu vytrvalci jsou. A myslím si, že tohle je v tomto složitém období to vůbec nejdůležitější. Pobavit se a zároveň odreagovat od problémů, kterými nyní a také v nejbližší době budeme zcela jistě procházet.