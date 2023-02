Slavnostního galavečera se zúčastnili i představitelé města a partnerských firem sportovních klubů a oddílů. Ti vítězům předali diplomy a ceny, vyhlásili nejlepší trenéry roku a uvedli nového člena do síně slávy. Za celoživotní sportovní, trenérskou a funkcionářskou činnost se jím stal ragbista Zdeněk Piňous.

Sportovec Vyškova 2022

I. NEJOBLÍBENĚJŠÍ SPORTOVEC VYŠKOVA 2022

(hlasování sportovní veřejnosti)



Jednotlivci:



1. Mario Hajzler (atletika – AK AHA Vyškov) 578 bodů

* 1. místo na MČR juniorů, 1. na MČR juniorů v hale, 2. na Mezistátním utkání juniorů ČR-Polsko-Maďarsko-Slovensko-Slovinsko, 1. na MMaS vše ve skoku o tyči, reprezentant v kat. juniorů, opora 2. ligového družstva mužů AK AHA Vyškov

2. Eliška Veselá (plavání – Klub plaveckých sportů Vyškov) 533 bodů

* 2 x 1. na 200 m a 100 m znak, 2 x 2. na 400 m a 200 m polohový závod na letním MČR, 3 x 1. na 100 m, 200 m a 400 m polohový závod, 1. a 2. na 200 m a 100 m znak na zimním MČR v kat. starší žákyně

3. Alexandr Čača (atletika – Orel jednota Vyškov) 481 bodů

* 2. na Mezistátním trojutkání juniorů ČR-Polsko-Ukrajina, 2. na Mezistátním utkání juniorů ČR-Polsko-Maďarsko-Slovensko-Slovinsko, 2. na MČR juniorů, 8. na MČR mužů do 22 let v hodu oštěpem

Další pořadí: 4. Tereza Cibulková (sportovní lezení – TJ Pustiměř) 478 bodů, 5. Kristýna Dorazilová (šachy – Sportovní klub Vyškov) 438, 6. Daniel Frydrych (BMX – Bikros Team Vyškov) 285, 7. Lada Kusalová (mod. gymnastika – SK Trasko Vyškov) 243, 8. Dana Hyláková (triatlon – individuální) 229, 9. Čeněk Luska (Volejbal Vyškov – SK Kojetín) 196, 10. Darina Kubíčková (Kuželkářský klub Vyškov) 157.



Sportovní kolektivy:



1. Atletický klub AHA Vyškov – ženy 866 bodů

* 1. ve II. lize, skupiny E, 5. v barážové soutěži o postup do I. ligy

2. SK Trasko Vyškov – moderní gymnastika – juniorky „STORM“ 578 bodů

* účastnice MS v estetické skupinové gymnastice v Rakousku, 13. v kvalifikaci, 4. v soutěži národů na MS, 3. na MČR v estetické skupinové gymnastice

3. Bikros Team Vyškov – smíšené věk. kategorie 547 bodů

* 1. na MČR družstev BMX, největší úspěch v historii klubu

Další pořadí:

4. Městský fotbalový klub Vyškov – muži A 530 bodů, 5. JIMI Rugby Club Vyškov – muži A 517.



II. SPORTOVEC VYŠKOVA 2022

(hlavní kategorie, o pořadí rozhodla odborná komise)



Jednotlivci:



1. Mario Hajzler (atletika – AK AHA Vyškov) 21 bodů

2. Eliška Veselá (plavání – Klub plaveckých sportů Vyškov) 9 bodů

3. Alexandr Čača (atletika – Orel jednota Vyškov) 8 bodů



Sportovní kolektivy:



1. Městský fotbalový klub Vyškov – muži A 20 bodů

* po podzimní části soutěže FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 2. místo v druhé nejvyšší soutěži v ČR

2. Kuželkářský klub Vyškov – ženy 10 bodů

* po 30 letech historický postup do 1. kuželkářské ligy, nejvyšší soutěže v ČR, 8. po podzimní části sezony

3. Bikros Team Vyškov – smíšené věk. kategorie 9 bodů

* 1. na MČR družstev BMX, největší úspěch v historii klubu



SPORTOVNÍ OSOBNOST VYŠKOVA



Zdeněk Piňous – za celoživotní sportovní, trenérskou a funkcionářskou činnost



TRENÉR ROKU 2022

(bez pořadí)



Jan Trousil (Městský fotbalový klub Vyškov), Markéta Urbancová (moderní gymnastika SK Trasko Vyškov), Roman Weiter (atletika Orel Vyškov)