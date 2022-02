V semifinálové sérii o postup do extraligy tak Dobřichovice vedou 2:0 na zápasy. Série se teď přemístí do Bučovic, kde se bude hrát 11. a 12. března a hostům tam bude k postupu do finále stačit uhrát jedno vítězství. Ve druhé semifinálové dvojici se překvapení z prvního kola nekonalo. Favorizované Benátky nad Jizerou porazili Slavii Hradec Králové 3:2 a srovnaly stav série na 1:1.

I. liga mužů

Semifinále:

Sokol Dobřichovice

– Sokol Bučovice 3:2

Sety: 26:28, 25:27, 25:15, 25:11, 15:4. První zápas: 3:0 - stav série: 2:0.

Bučovice: Červinka, Perry, Neubauer, Dítě, Varous, Mlčúch, Kovařík (L) – Minda, Unzeitig, Masař, Přikryl. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

VK Benátky nad Jizerou

–Slavia Hradec Králové 3:2

Sety: 25:22, 18:25, 25:23, 20:25, 15:10. První zápas: 1:3 – stav série: 1:1.

Po hladké prohře 0:3 v prvním utkání udělali bučovičtí trenéři Zbyněk Čížek a Jaroslav Vlk v sestavě některé změny a zdálo se, že na strojovou hru domácích sokolů našli recept. První dva sety v koncovkách vyhráli a ještě do poloviny třetího drželi se soupeřem krok. Jenže pak nastal prudký zlom a zápas se vrátil do pátečních kolejí.

„Dva sety jsme plnili taktiku, tedy hlavně najít slabinu na jejich příjmu, i když to je velmi těžké, protože tam mají tři zkušené hráče s extraligovou minulostí. Ale ukázalo se, že tato cesta může být ta správná. Přiznávám, že i s trochou štěstí jsme zvládli dvě koncovky a že do půlky třetího setu jsme ještě mohli pomýšlet na vítězství. To, co se dělo pak, bych rozdělil na dvě části. Za prvé, hráči si asi začali uvědomovat, že můžeme vyhrát, začali být nervózní a jakoby jim to svazovalo ruce. Trochu to chápu. Spousta z nich s play-off nemá žádné zkušenosti a hráli jej poprvé. Za druhé, což je jednodušší a zní to trochu blbě, zdálo se, že nám došly síly. Soupeř se dostal v tom pravém slova smyslu do laufu ve všech činnostech a tlačil nás neuvěřitelným způsobem. My jsme proti tomu v podstatě neměli co nabídnout,“ shrnul Čížek důvody prudkého zvratu v utkání a porážky.

V případě takových průběhů zápasů bývá rozhodující zkrácená hra nevyzpytatelná. Bučovicím se ovšem rozjetou domácí mašinu zastavit nepovedlo. Rychle prohrávali 1:7 a už nezabrala ani střídání a další taktické prvky.

„Přes porážku 2:3 oceňuju, že jsme se dokázali proti pátku zlepšit a našli na jejich hru jakýs takýs recept. Situace pro nás stále není ztracená. Soupeře velmi dobře známe a oni nás taky. Navzájem si hlídáme klíčové hráče. Ví se, co na koho platí. Proto bude velice důležitá příprava. Musíme jít především do servisu, protože v obou zápasech soupeř mnohem líp servíroval. Tam zaostáváme a v naší hale se důležitost podání ještě násobí. Pokud chceme pomýšlet na úspěch, tak zcela jednoznačně musíme soupeře dostat pod tlak servisem. A věřím, že nás výrazně víc, než je u nich, podpoří naši fanoušci. V Dobřichovicích bylo v hale snad jen čtyřicet diváků a skoro polovina s nich z Bučovic. To beru! U nás určitě bude plno a jiná atmosféra,“ naznačil kouč bučovických sokolů.