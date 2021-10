Nezdar v Brně chtěli Bučovičtí okamžitě napravit plným domácím bodovým ziskem, což se podařilo. Trenéři Zbyněk Čížek a Jaroslav Vlk udělali v základní sestavě dvě změny. Na bloku letos poprvé nastoupil Pavel Jelínek a na smeči hrál od začátku Adam Mrázek.

I. liga

3. kolo:

Sokol Bučovice - USK

Slávie Ostrava 3:1

Sety: 25:23, 22:25, 25:18, 25:21. Diváků: 230.

Bučovice: Neubauer, Mrázek, Mlčúch, Jelínek, Perry, Zapletal, Kop, Kovařík, Unzeitig, Herman, Minda. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Tabulka:

1. Tesla 3 3 0 0 0 9:2 9

2. Bučovice 3 2 0 0 1 6:4 6

3. Ostrava 4 1 0 1 2 7:9 4

4. Velké Meziříčí 3 1 0 0 2 4:6 3

5. Staré Město 3 0 1 0 2 3:8 2

Příští pořad: Velké Meziříčí – Bučovice, pátek 29. 10. (18.00). Bučovice - Velké Meziříčí, sobota 30. 10. (18.00), SH Školní ul.

Hlavně ale byly více než dvě stovky fanoušků zvědavé na první domácí zápas bývalého reprezentačního nahrávače Petra Zapletala. Ten přišel těsně před brněnským utkáním zacelit mezeru na tomto postu po zranění obou nahrávačů Kristiána Červinky a Davida Masaře. Premiéra volejbalové legendy bohužel neskončila dobře. Zapletal po třetím setu z palubovky odkulhal se zraněným kotníkem.

„Je to neuvěřitelné, co nás potkává. Dva nahrávači nám chodí o berlích a když přivedeme dalšího, tak se hned ve druhém zápase zraní. Přiznávám, že vůbec nevím, jak čtvrtý set probíhal, protože jsem ho prožil úplně v tranzu, jak jsem byl po Petrově zranění naštvaný. Nebyl jsem schopný mužstvo koučovat, takže musím kluky pochválit, jak se semkli a dotáhli zápas do vítězství,“ přiznal po utkání kouč Čížek.

V prvních dvou setech se hrál vyrovnaný duel. U hostí se prosazoval dobře hrající Jakub Balon, v domácí sestavě univerzál Marek Perry. Právě Balon ale pomohl zkaženým servisem bučovickým proměnit druhý setbol první sady. O výsledku druhého setu rozhodla šňůra servisů hostujícího Jana Štefka. Finiš domácích zabránit srovnání setů na 1:1 už nestačil.

„Ve třetím setu se začala projevovat naše převaha na servisu, kde zejména plachta dělala ostravským velké potíže. Několikrát zafungovala souhra Petra Zapletala s blokařem Josefem Mlčúchem. Vedení 23:18 znamenalo šok pro celou zaplněnou halu. Bohužel po jednom bloku se zranil náš jediný nahrávač Zapletal. Set dohrál s obrovským sebezapřením, ale do čtvrtého už nastoupit nemohl. Je to ohromná smůla, zase musíme řešit, co jsme považovali za vyřešené,“ zopakoval Čížek.

Na nahrávku bučovičtí trenéři „vytypovali“ volejbalovou odborností spíše smečaře nebo libero Martina Kopa a tým se s absencí režiséra hry vypořádal správně. Dirigentské role se chopil univerzál Marek Perry a hlavně on měl sérií sedmi bodů podíl na vítězství v poměru 25:21.

„Výsledek je dobrý, ale zranění Zapletala u mě pocity převážilo ve zklamání. A to nás nyní čeká důležitý dvojzápas s Velkým Meziříčím,“ upozornil kouč sokolů.