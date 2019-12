Za sebou už má více než rok provozu a cestující si ho velmi pochvalují. „Se starým autobusovým nádražím se nový terminál nedá vůbec srovnat. Původní nádraží bylo dobré možná do muzea. Za mě jedna velká ostuda. Teď jsou tady krásná krytá nástupiště, takže nevadí, když prší. A také zbrusu nová budova s čekárnou. Nádraží bylo navíc podle mě celkem rychle postavené. Jezdím odsud do nemocnice a za lepší zázemí jsem moc ráda,“ říká jedna z cestujících Marie Jurmanová z Holštejna.

Podobně to vidí i cestující Alena ze Žďáru. „Vypadalo to tady jak z padesátých let minulého století. Opravdu hrůza. Turisté z toho museli být dost v šoku. Nejdřív hrozné vlakové a pak i autobusové nádraží. Kéž by tak ještě opravili blanenské lázně. Hned by mělo město lepší vizitku,“ dodává žena.

Majitelem blanenského autobusového nádraží a zároveň investorem nákladné přestavby je společnost ČAD Blansko. Výstavba moderního terminálu přišla na 53,5 milionu korun. Většinu nákladů pokryly právě dotace z evropských fondů. Jednalo se o více než čtyřicet milionů korun. „Staré nádraží vypadalo opravdu hrozně. Kritika cestujících byla na místě. Nyní má Blansko konečně dopravní uzel, který patří do jednadvacátého století. S důstojným zázemím nejen pro cestující, ale také pro naše zaměstnance,“ popisuje nákladnou investici ředitel dopravní společnosti Jiří Šebela.

Na novém nádraží je nyní šestnáct autobusových stání. Deset pod střechou a šest venkovních s přístřeškem. „Co se týká samotných nástupišť, nebylo tu místo na nějaké zásadní prostorové změny. Počet původních stání jsme tak museli zachovat. Přibyla ale podélná stání podél nové cyklostezky. Ta využívají autobusy s cyklovleky,“ vysvětluje Šebela.

V nové provozní budově je útulná čekárna s automaty na občerstvení a toaletami. „Cestující zde najdou předprodej jízdenek a informační kancelář. Zázemí tu má náš dispečink a řidiči, pro které jsme vybudovali odpočinkovou místnost,“ upřesňuje náměstek pro osobní dopravu ČAD Blansko Richard Maňoušek.

Čekárna je otevřená denně od brzkých ranních hodin do doby odjezdu posledních večerních spojů. Toalety jsou pro cestující zdarma. Na novém nádraží pamatují také na cyklisty. K dispozici mají bezplatnou úschovnu. V bezprostřední blízkostí terminálu totiž vede po blanenském nábřeží řeky Svitavy cyklostezka.

Tu město nedávno rozšířilo o přibližně dvousetmetrový úsek právě kolem nádraží. „Cyklostezka byla v režii města a je široká zhruba dva a půl metru,“ informuje vedoucí blanenského odboru investičního a územního rozvoje Marek Štefan.

Pamatují na nevidomé

Samozřejmostí jsou v novém terminálu také moderní informační systémy a elektronické panely. Nechybí ani zařízení, které na nádraží umožňuje orientaci nevidomým cestujícím.

Podél nástupišť se táhne dlouhá stěna. „Jedná se o protihlukovou stěnu, kterou jsme museli postavit kvůli okolní zástavbě. Její délka je odpovídající. Lidé se také často ptají, proč je rezavá. Je z materiálu, který zcela cíleně přirozeně zkoroduje. Jedná se o záměr architekta,“ vysvětluje Jiří Šebela.

V pracovní dny projede autobusovým nádražím v Blansku přibližně 250 spojů denně. O víkendu pak každý den necelá stovka. Ročně na nádraží odbaví více než milion cestujících.

Jak hodnotíte po více jak roce fungování nového autobusového terminálu v Blansku?

Pozitivně. Od cestujících na něj máme dobré ohlasy. Staré nádraží vypadalo opravdu hrozně. Kritika místních byla na místě. Nyní má Blansko konečně dopravní uzel, který patří do jednadvacátého století. S důstojným zázemím nejen pro cestující, ale také pro naše zaměstnance. Většinu nákladů pokryly dotace z evropských fondů.



Co vlastně všechno nové nádraží nabízí?

Nebylo tu místo pro nějaké zásadní prostorové změny, co se týká nástupišť. Jejich počet zůstal zachovaný. Přibyla však podélná stání podél nové cyklostezky, která využívají autobusy s cyklovleky. V nové provozní budově je čekárna, automaty na občerstvení, toalety, prodej jízdenek a informační kancelář. Máme tam také dispečink a místnost pro řidiče autobusů.

Vyskytly se v průběhu provozu nějaké problémy?

S našimi řidiči jsme řešili couvání z odjezdových stání, které mají podobu zubů. Projekčně to nešlo vyřešit jinak. Každý z našich autobusů má zvukovou signalizaci couvání. Řidiči by chtěli v autobusech i

kamery, které by jim při couvání pomohly. V areálu nádraží je omezená rychlost a na couvající autobusy upozorňuje výstražné dopravní značení.

Už dříve jste říkal, že řada chodců se pohybuje v místech, kde nemají co dělat…

Ano. Problémy s neukázněnými chodci máme. Nechodí po vyznačených přechodech a podlézají zábradlí. Celý areál je pod kamerami a podobné přestupky jsou na denním pořádku. Zřejmě tam natáhneme lanko, aby nebylo zábradlí možné podlézat.

Kolik v současnosti terminál odbaví cestujících?

Autobusový terminál Blansko splňuje definici přestupního uzlu. V pracovní den z něj odjede kolem dvě stě padesáti autobusových spojů. O víkendech je to pak necelá stovka. Navíc umožňuje přestupy mezi třemi druhy dopravy. Přímo na autobusové nádraží zajíždějí linky městské hromadné dopravy a regionální autobusové dopravy. Nedaleko terminálu je vlakové nádraží a velké záchytné parkoviště pro auta. Za rok se na autobusovém nádraží v Blansku odbaví více než milion cestujících.

Součástí nádraží jsou i moderní informační systémy…

U nástupišť jsou elektronické panely s časy odjezdů spojů. V čekárně je nainstalovaný dotykový panel s přístupem na internet pro vyhledávání jízdních spojů jak autobusových, tak i vlakových linek. Nechybí ani zařízení, které na nádraží umožňuje orientaci i pro nevidomé cestující. U pracovnic předprodeje a informací je možné jízdenky hradit platební kartou. To už je ale v současnosti standard téměř všude.

V areálu se také pamatuje na cyklisty. Co mají k dispozici?

Venku mají k dispozici dvacet pevných stojanů na kola. Polovina je u vjezdu na nádraží a druhá pak u výjezdu. Dále tu máme šest uzamykatelných krytých boxů celkem pro dvanáct kol. Boxy na kola či velká zavazadla jsou pro veřejnost v samoobslužném režimu a jejich provoz je zdarma. Zatím však nejsou moc využívány. Ale to nevadí, chce to čas. Je to spíše sezonní záležitost a také záleží na zvyku cestujících.

Okrajem nádraží vede frekventovaná cyklostezka po nábřeží řeky Svitavy. V současnosti jsou velkým trendem elektrokola. Neuvažovali jsme na nádraží o vybudování nabíječek?

Po dobu pěti let bychom neměli zásadně měnit parametry terminálu. Je to v podmínkách dotace. O nabíječce na elektrokola jsme proto zatím neuvažovali.