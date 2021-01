Podobnou zkušenost potvrdila i Martina Jarošová z rodinné kozí farmy poblíž Vážan nad Litavou. „Hodně nám pomohlo rozšíření nabídky produktů a online propagace ať už na webu Slavkovské tržiště, v adresáři farmářů a od obchodů, kam dodáváme své výrobky jako jsou slavkovský Krámek, bučovické Tvoje dobroty a Obchůdek z vinařství Spielberg. Též nás v propagaci podpořili organizátoři trhů, zástupci okolních obcí i naši přátelé a zákazníci. Celkově se v době koronaviru zvedla vlna podpory a my jsme za to opravdu vděční,“ uznala farmářka.

Kompenzovala si tak zhruba třetinový jarní propad tržeb z prodeje kůzlečího masa, ale také sýrů, neboť byly zakázané ochutnávky.

Právě z iniciativy Jarošové přitom vzniklo loni na jaře zmíněné Slavkovské tržiště. „Webový projekt slouží na podporu podnikatelů na území Místní akční skupiny (MAS) Slavkovské bojiště. Podporujeme tamní producenty, na které těžce dolehla opatření související s prevencí šíření viru,“ vysvětlila za MAS Hana Tomanová.

Hledají jiné cesty odbytu

Propad příjmů odhadl za Člupy Kamil Šedivý za loňský rok na dvacet až třicet procent. „Zásadní ztráty však očekáváme až v letošním roce, protože co se naplno projeví důsledky krize spojené s covidem. Zasáhlo nás například uzavření restaurací a hospod, nicméně tyto opatření chápeme. Byli jsme nuceni hledat jiné cesty odbytu,“ vysvětlil farmář.

Kozí farmě přitom paradoxně příjmy za celý rok o čtvrtinu narostly. „Vděčíme za to především prodeji na farmářských trzích, na kterých jsme nabízeli naše sýry s možností ochutnávek. Účastnili jsme se trhů ve slavkovském zámeckém parku, tak ve vinařství Spielberg v Archlebově a příležitostně i v okolních obcích - například v Šaraticích, Šlapanicích nebo v Heršpicích. Letos jsme svou účast přislíbili i v Křenovicích,“ vyjmenovala Jarošová.

Obchodní strategie Farmy Člupy se v loňském roce nijak zásadně nezměnila, ale kvůli nuceným změnám urychlila právě přechod do onlinu. „Malí živnostníci jsou naučeni se o sebe vždycky postarat a nespoléhat na pomoc zvenčí, umíme se přizpůsobit,“ zdůraznil Šedivý.

Jarošová zmínila jako reakci na krizi také změnu přístupu v prodeji kůzlat, který tvoří pro její farmu první příjmy v nové sezoně. „Dříve jsme naše produkty dodávali též do restaurací a do více obchodů, nyní je jejich prodej soustředěn spíše na trzích, od nás z okénka. Navíc si zákazníci i přátelé většinou objednávají výrobky předem, takže víme, co a v jakém množství vyrábět. I to je pro nás velká pomoc,“ dodala Jarošová.