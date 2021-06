Příkladem jsou Ivanovice na Hané, kde ve věži bývalé elektrárny ukryl pro budoucí generace dokonce výtisk Vyškovských novin. Poctivé řemeslo má stále budoucnost, i když o něj zájem mezi mladými lidmi klesá. „Nemusíte se ho bát,“ říká Lukáš Daněk v obsáhlém rozhovoru pro Deník, kde zmiňuje nejzajímavější zážitky ze své práce, plány do budoucna i zkušenost s prosazením v oboru.

V Ivanovicích na Hané jste pracovali na věžích zámku a bývalé elektrárny. V čem je náročná práce na takové památce?

Byla to komplikovaná ruční práce. Každá šablonka a každý kousek plechu nám prošly rukama. Výsledek je ale neskutečně nádherný. Pečlivost je pro nás totiž zásadní, protože pokud klempíř/pokrývač udělá sebemenší chybu, proteče Vám celý dům. Je to těžká fyzická práce.

Co všechno Vaše řemeslo obnáší?

Obnáší to velkou dřinu za každého počasí – slunce, déšť, vítr a sníh. Není tam navíc nějaká pevná pracovní doba. Záleží na tom, jak si práci rozplánujeme. Někdy pracujeme do čtyř odpoledne, jindy do osmi nebo dokonce do tmy. Záleží na počasí a harmonogramu.

Jak jste jako klempíř začínal? Kde jste sbíral zkušenosti?

Klempířem jsem se učil na Středním odborném učilišti ve Vyškově v letech 1995 až 1998. Praxi jsem míval v Klempířství Kramář ve Vyškově, kde jsem se přiučoval od zkušenějších. Po vyučení jsem se postupně dostal k několika firmám v Brně, ale když jsem viděl už tenkrát kvalitu jejich práce, nenaplňovalo to mé představy o dobře provedeném řemeslu. Nezůstával jsem proto nadlouho. Později jsem se ale dostal k firmě v Prostějově, která se zabývala opravou památek. Na Olomoucku jsme tehdy pracovali pro památkáře. Dostali jsme se k materiálům jako břidlice nebo bobrovka, se kterými jsme pracovali i na věžích kostelů. To jsou, jak říkám, klempířské „majstrštyky“.

Jsou pro Vás důležité zkušenosti ze zahraničí?

U těch, co nepotkali cizinu a působí jen v regionu, to na výsledcích práce poznáte. Rozdíl uvidíte třeba na kvalitě materiálu. Sám přitom uvažuji tak, že dělám střechy na generace. Dostal jsem se do Německa, Rakouska nebo Švýcarska. Všude jsem se něco naučil. Proto si vážím každého, kdo se snaží udržet kvalitu a prestiž řemesla.

Čím v regionu mezi řemeslníky vyčníváte?

Na okrese je spousta firem živnostníků, které se zabývají realizací střech. Odlišuji se například tím, že jsem členem cechu klempířů. Provádíme veškeré klempířské práce, kde prefererujeme skryté kotvení. Děláme kvalitní práci, za kterou si v dnešní době necháme pochopitelně dobře zaplatit. Máme už smlouvy podepsané na příští rok.

Zmínil jste kvalitu výuku na učilištích. Neuvažoval jste o tom, že byste na některém výuku sám vedl?

Přemýšlel jsem o tom, že bych pokračoval s řemeslem ještě deset let, abych se pak stal mistrem na některém z učilišť. Když ale vidím dnešní mládež, nebylo by to nic pro mě. Svět se i v tomhle za ta léta opravdu změnil. Pro firmu VMzinc z Francie dělám přitom externího klempíře a jezdím po stavbách , firmách a učilištích, kde organizuji školení. Často se tak přesvědčuji na vlastní oči.

Vzkázal byste něco potencionálním zájemcům o Vaše řemeslo? Čeho si na něm ceníte?

Určitě by se ho neměli bát. Mnozí se ale řemesla obávají a i když už se vyučí, tak raději odcházejí do fabriky. Poptávka po pracovní síle se tam navíc často mění. Důležité je najít firmu s kvalitním zázemím. Je to krásné řemeslo, ale mnohdy se z toho bohužel stává spíš montáž. Devadesát procent komponentů je možné dokoupit. Své zázemí jsem vybudoval díky vynaložení velkého úsilí a spoustou odpracovaných hodin. Vybavení dílny, které k své práci potřebuji, mě stálo nemalou částku, takže i cena mé práce je vyšší. Pro mnohé to je rozhodující.

V letech 2018 a 2019 jste uspěl v soutěži Mistrovské dílo cechu. Můžete ji přiblížit?

Je to nezávislá cena, která se uděluje každý rok. V roce 2018 jsme uspěli díky práci na věži zámku v Ivanovicích na Hané a v roce 2019 na Skalním mlýně Budětsko v Olomouckém kraji. V naší kategorii jsme se umístili vedle klempířů, kteří pracovali na Hartigovském paláci v Praze. Moc si toho vážíme.

Čím byly práce na Skalním mlýně zajímavé?

Bylo to náročnější v nutnosti vykrývání složitějších detailů. Je to pak hodně o přemýšlení. U takových komplikovanějších zakázek ale nebývá ve výběrovém řízení moc uchazečů, což bylo pro nás výhodou. Mlýn vlastní soukromník, který byl obeznámen s naší prací díky referencím. Pozitivem bylo pro nás i to, že práce v daném prostředí byla zároveň relaxem.

V čem je pro Vás odlišná práce na památkách obecně?

Práce na každé památce je především specifická. Přítomni jsou samozřejmě i památkáři, kteří hlídají dodržení všech postupů. Pracovali jsme takto třeba na kapličce v Pustiměři, kde jsme dělali oplechování z olova. Na podobných projektech spolupracujeme vždy rádi. Bohužel se k objektům dostáváme jako poslední. Nestává se, že poptávka příjde rovnou. Je to boj a proto jsem moc rád a vděčný, když uspějeme.

Může být práce klempíře hodnotná i z estetického hlediska?

Střecha je ozdobou každého domu a tak se na ni také dívám. Pracujeme s plechem, krytinou, ale i s dřevem. Čím je střecha složitější, tím více mě řemeslo baví.

Střech jste už dělal mnoho, jsou ale nějaká díla, na které obzvláště rád vzpomínáte?

Rád vzpomínám na klempířské práce na odletové hale v Brně, na oplechování věží na zámcích: Čechy pod Kosířem, Ivanovice na Hané a Jinošov. Posledním dokončeným dílem je věžička na budově bývalé elektrárny v Ivanovicích na Hané.

Jak funguje domluva s Vašimi zákazníky?

V první řadě neposílám cenové nabídky. Raději za nimi zajedu sám, abych vše vysvětlil. Všechno máme své, nejsem na ničem závislý. Důležité je však také lešení, které vždy vyžaduji. Investor někdy argumentuje, že to pro něj znamená třeba třicet tisíc korun navíc, které jiní nepožadují. Já na to odpovídám kvalitou práce a starostí o bezpečnost. Potom je na investorovi, jestli to akceptuje nebo odmítne.

Cení si lidé kvalitní práce, i když je třeba dražší? Jsou někteří nároční?

Vždycky je příjemné, když stavební dozor i investor pochválí vaši práci. Uvedu příklad: minulý rok jsme v Bukovince pracovali na obrovské střeše z mědi. Majitel ze začátku působil jako pedant. Předtím totiž vyhodil od stavby hned několik firem. Majitel měl vztah pro řemeslo a vyžadoval precizní práci. My jsme ji dovedli ke zdárnému konci a navíc nám sám dodal cit do naší budoucí práce.

Vnímáte prosazení v tuzemské konkurenci jako obtížné?

Není to tak složité, konkurence je totiž zdravá. Pokud jste dobrý řemeslník a stanete se mistrem ve svém oboru, poradíte si.

Může se Česko v přístupu k řemeslům v něčem inspirovat v zahraničí?

V Německu si musíte udělat nejdříve mistrovskou zkoušku, což je vlastně obdoba maturity. Doufám, že to bude časem i u nás, byť třeba v odlišném modelu.

Kolik máte ročně v průměru zakázek?

Máme zhruba čtyřicet zakázek za rok. Většinou děláme na rodinných domech a různých opravách. Pracujeme ale hlavně na tom, co nechtějí dělat ostatní. Ozve se třeba někdo, že tam měl tři čtyři firmy, ale nikdo se z nich už dále neozval. Vezmeme to a za kvalitně odvedenou práci dostaneme zaplaceno. Při takových zakázkách pak investor cenu neřeší.

Na co se v nejbližší době chystáte?

Zakázek je spousta. Jedná se například o zakázku ve Vyškově, která může být naše další mistrovské dílo, těším se na to. Do budoucna bychom rádi spolupracovali s někým z architektů nebo projektovou kanceláří.

Neuvažujete o rozšíření firmy?

V současné chvíli je nás pět. V jednu dobu jsme ale spolupracovali až s dvanácti živnostníky. Nalezení společné řeči však v takových počtech není někdy snadné. Aktuální stav mi stačí. Určitě bych byl ale rád za dalšího šikovného spolupracovníka.

Pracujete aktuálně s nějakými mladými lidmi?

Ano, pracuji. Například s Marianem Pliškem, který už se mnou prošel tři věže, takže má plnohodnotné základy a pokud u řemesla vydrží, může se stát i mistrem v daném oboru. Dále spolupracuji s Marianem Štrajtem, který patří k spolehlivým a šikovným řemeslníkům