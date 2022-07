Firma prodává potřeby pro vinaře. Zájem je hlavně o mobilní plnící linku

Už je to více než dvacet let, co tři společníci založili společnost Lipera. Ta nabízí vinařské potřeby a služby, k jejím novinkám patří e-shop a mobilní plnicí linka. Ve Velkých Bílovicích a v Pezinku vybudovala firma velké zázemí se sklady, prodejnou a laboratoří. Za dvacet let na trhu se společnost rozrostla na 50 zaměstnanců a působí na českém i slovenském trhu.

Mobilní plnicí linka – služba firmy Lipera | Foto: se svolením firmy Lipera