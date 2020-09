Pryč jsou roky, kdy vinařství veřejně vyvěšovala ceníky za výkupy hroznů. Většina vinařských firem totiž odebírá hrozny pouze od nasmlouvaných dodavatelů. Jednou z výjimek je Vinařství Habřina z Bořetic na Břeclavsku.

Naposledy vykupovali v pátek a v sobotu Muškát moravský. Vinohradníkům dali za kilogram hroznů sedmnáct korun. „Muškát je odrůda oblíbená, ale poměrně zřídkavá. Kdo s hrozny přijel, od toho jsme je koupili. Cena je jednotná, nerozlišujeme podle výše cukernatosti. Pokud ale vidíme, že jsou hrozny opravdu velice pěkné a kvalitní, tak nějakou tu korunu za kilo přihodíme. Stejně tak i v případě, že se s vinohradníky dohodneme na platbě po novém roce,“ zmínil za vinařství Jan Siegl.

Každý rok vykoupí na dvě třetiny hroznů od vinohradníků bořetické vinařství. „Vykupujeme všechny odrůdy. Pokud se ale třeba ozvou ohledně Svatovavřineckého, tak to nebereme, toho je dostatek. Obhospodařujeme asi jedenáct hektarů, z našich vín děláme pozdní sběry a výběry z hroznů. Z vykoupených pak moravská zemská vína. Od pěstitelů víme o tom, že s výkupem mají problém, především pak s modrými odrůdami. Hodně vinařských firem neprodalo to, co mají ve sklepích. Proto ani nevykupují,“ zmínil Siegl.

Výkupy hroznů na jihu Moravy



- Podle ředitele Vinařského fondu Jaroslava Machovce jsou ceny za výkupy neveřejné. Vinaři se spíše domlouvají přímo s vinohradníky, s nimiž jsou většinou již předem dohodnutí.



- Ceny za výkup se podle všeho budou pohybovat na úrovni těch loňských. Důvodem je podle Machovce aktuální situace ve společnosti i nejistota, co bude dál. „Prodej vín obecně klesl. Navíc se čekává dobrá úroda. Jde o koktejl různých vlivů,“ zareagoval. V kurzu je především Pálava. U ní se očekává vyšší výkupní cena.

Hrozny vykupují také ve vinařství Somnium z Rakvic na Břeclavsku. „Snažíme se brát spíše od malých pěstitelů, kteří více dbají na kvalitu. Z bílých odrůd není problém sehnat například Veltlínské zelené, Müller Thurgau nebo Rulandské šedé. Velice špatně se ale shání třeba Pálava nebo Ryzlink vlašský. Poslední dobou je vlašák, a obzvlášť ten z tratí pod Pálavou, kde dává výjimečně minerální vína, hodně v kurzu. Problém není ani s nákupem modrých odrůd, hůře se shání snad jen Dornfelder. Jinak ale nabídka převyšuje poptávku,“ zhodnotila Miluše Pfefferová.

Už pět let drží stejné výkupní ceny hroznů révy vinné v jednom z největších vinařství na Znojemsku, ve Znovínu Znojmo. „Bereme hrozny asi od desítky vinohradníků. Tím, že držíme smluvní ceny, chceme mít s našimi partnery vzájemnou jistotu. Smlouvy s dodavateli máme nastavené individuálně,“ naznačil ředitel Znovínu Pavel Vajčner.

Výkupní cena jednoho kilogramu hroznů je různá. „Pohybuje od jedenácti do pětadvaceti korun podle odrůdy a především podle cukernatosti,“ naznačil ředitel Znovínu Pavel Vajčner.

Problém mohou mít podle některých vinařů pěstitelé s odbytem odrůdy Svatovavřinecké. „O toto víno je nyní menší zájem. Ani my už tuto odrůdu od bývalého dodavatele nekupujeme,“ naznačil vinohradník Petr Illgner z Rodinného bio vinařství Špalek, které zpracovává hrozny z vlastních vinic.

Ředitel Vinařského fondu: Největší zájem je o Pálavu



Ředitel Vinařského fondu České republiky Jaroslav Machovec v rozhovoru pro Deník Rovnost hovoří o výkupních cenách za hrozny, o tom, co je ovlivňuje a za které odrůdy vinohradníci dostanou nejvíce peněz.

Které odrůdy už mají vinaři posbírané?

Dá se říci, že tento týden vinobraní začíná skutečně naplno. Rané odrůdy, které se sbírají především kvůli burčákům, mají již vinaři doma. Nyní je na řadě například Müller Thurgau.

Jak je to s cenami za výkup hroznů?

Rozhodně nejsou veřejné tak, jak jsme byli zvyklí třeba před deseti lety. Vinaři se na nich spíše domlouvají dopředu přímo s dodávajícími vinohradníky. Od jedinců víme, že se pohybují zhruba na úrovni loňského roku, možná ještě lehce níže.

Čím je to způsobeno?

Celkovou situací na trhu, nejistotou, co bude dál. Prodeje vína jsou obecně nižší. Navíc se očekává poměrně dobrá úroda hroznů. Neříkám, že bude tak skvělá jako v roce 2018, ale určitě ne tak nízká jako loni. Avšak hovořit o tom, jak dopadne úroda ročníku 2020 je ještě předčasné. Roli hraje několik faktorů, mezi nimi i hrozící víkendový déšť, špačci. Je to skutečně koktejl vlivů.

O které odrůdy je největší zájem?

Jednoznačně o Pálavu. Zde jistě i ceny za výkup vystoupí výše. Naopak u Veltlínského zeleného, Ryzlinku vlašského a rýnského či u modrých odrůd jako Frankovka nebo Svatovavřinecké se nedá očekávat vyšší cena. Důvodem je nižší poptávka na trhu.

Víno tedy podléhá módě?

Ano, zatímco okolo roku 2000 byla spotřeba bílých a červených vín zhruba padesát na padesát, nyní je sedmdesát ku třiceti ve prospěch bílých vín. Jediné, co modrým odrůdám pomáhá, je zájem o růžová vína.