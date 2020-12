Vadí mu, že nová omezení se nejdříve dotkla opět restaurací a hospod. „Přitom tramvaje a autobusy jezdí narvané, v nákupních střediscích je plno lidí,“ řekl.

Nová opatření:



* Od středy všechny hospody, restaurace a další zařízení musí zavřít už v osm večer.



* Na vánočních trzích se nesmí prodávat jídlo ani alkohol.



* Lidé nesmí vynášet z restaurací a barů alkoholické nápoje ven.

Lidé si ve Štatlu dávají rezervace hlavně na dobu kolem osmé hodiny večer. „Padesát procent rezervací už je po zavíračce. Lidé, kteří přes den pracují, chodí na osmou, na půl devátou,“ zmínil podnikatel. Po znovuotevření podnik navštíví asi čtyřicet procent obvyklého počtu lidí.

Pouze k polovině z dvanácti stolů smí nyní usednout příchozí v restauraci Klub cestovatelů v Králově Poli. „Vrátila se nám asi polovina hostů. Snažíme se dál dělat rozvozy. Překvapilo mě, že hodně lidí si bere domů krabičky,“ sdělil spolumajitel Stanislav Dadák.

I jemu vadí další nucená změna otvírací doby. „Počítáme s dalším propadem návštěvnosti. Neustálé změny jsou pro nás náročné i psychicky,“ podotkl Dadák.

Ekonom Lukáš Kovanda předpokládá, že tržby restauračních zařízení klesnou zhruba na třetinu běžného stavu. „Podniky v České republice nepřijdou v průměru o dvě stě milionů korun denně jako ještě v těchto dnech, ale o zhruba 340 milionů,“ vyčíslil.

Podsedník připouští, že další omezení ze strany vlády přišla zřejmě i kvůli nedodržování povolené otvírací doby některých podniků o víkendu. „Nejsou tady pořádné postihy, které by měly odpuzující vliv. Potom podniky nařízení nedodržují," poznamenal.

Za porušování nařízení počítá vládou schválená novela krizového zákona s pokutami až padesát tisíc korun pro fyzické osoby a tři miliony pro právnické osoby. Ještě ji musí projednat sněmovna.

Od středy nesmí prodejci také prodávat jídlo ani alkohol na vánočních trzích, a to ani v postranních uličkách, jak to bylo doposud v Brně. „Mrzí mě, že třeba svařák nebude, protože k Vánocům patří. Navíc si nemyslím, že tato nařízení budou mít nějaký velký dopad na zlepšení situace. Svátky jsou o setkávání s lidmi a o atmosféře. Bez svařáku a podobných nápojů to nebude ono," mínila studentka Petra Hlaváčková.

Strážníci pohlídají alkohol

Na dodržování opatření ve městě budou bdít strážníci. Pití alkoholu na veřejnosti, které je rovněž znovu zakázané, bývá dlouhodobě tématem především v centrální části města. „Tam je nejvíce restaurací, hospod i zahrádek a nejvyšší koncentrace lidí z Brna i okolí. V době, kdy začal na podzim poprvé platit vládou vyhlášený zákaz pití alkoholu na veřejnosti, bylo jeho porušování druhým nejčastějším přestupkem proti současným nařízením hned po nerespektování nošení roušek," přiblížil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Lidé si ale podle něj na pravidla postupně zvykali. „Nepředpokládáme, že by lidé měli ve větší míře motivaci koupit si alkohol například v supermarketu nebo uvnitř restaurace a vyjít s ním na ulici, obzvláště ne v tomto chladném počasí," míní Ghanem.

Brněnským vánočním trhům se za dobu jejich trvání věnuje 150 strážníků. „Hlavně se starají o bezpečí návštěvníků, předcházejí krádežím a všímají si dopravních přestupků, které by mohly konání trhů komplikovat. Kromě toho se ale při svém nepřetržitém pohybu v ulicích, kolem stánků a stálých provozoven zaměřují i na dodržování aktuálních nařízení. Naše přítomnost na trzích je prakticky trvalá," uvedl mluvčí strážníků.

Za posledních pět dní strážníci evidují přibližně čtyřicet porušení mimořádných opatření. „Jednoznačně nejčastější je nerespektování povinnosti chránit si dýchací cesty, mnohdy právě na zastávkách hromadné dopravy," vyjmenoval Ghanem.

Méně závažné přestupky mohou hlídky vyřešit na místě pokutou do deseti tisíc korun, při zanedbatelné závažnosti i domluvou. Opakovaná, úmyslná a závažná porušení se postupují k projednání u správního orgánu.