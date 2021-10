Na stříbrný stupínek vystoupala brněnská společnost DAITE, která se zabývá vývojem softwarových aplikací a dodávkami technologií pro sportovní haly. Třetí místo obsadila také firma z Brna, a to ASIO NEW, která se zaměřuje na vývoj a dodávky vodohospodářských výrobků. „Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží IBM Firma roku 2021 a MONETA Živnostník roku 2021 se uskuteční 7. prosince na pražském Žofíně,“ doplnil Pavlát.

Vítězná společnost se chce dostat do pozice, kdy bude preferovaným evropským dodavatelem řečových technologií pro partnery z celého světa. „Firma organicky roste a může se spolehnout na znalosti největších českých a zahraničních odborníků v oblasti hlasové biometrie,“ uvedla provozní ředitelka Phonexie Zuzana Roznosová.

Mezi firmami Jihomoravského kraje zvítězila brněnská společnost Phonexia. „Jako první na světě pro identifikaci mluvčího používá výhradně neuronové sítě s cílem dosáhnout nejvyšší přesnosti a rychlosti. Dokáže podle hlasu rozpoznat identitu mluvčího, jeho pohlaví, mluvený jazyk či přepsat řeč do textu,“ přiblížil za pořadatele David Pavlát.

Za nejdůležitější v potravinářství považuje čistotu a dobrý kolektiv. Nejlepší reklamou je mu doporučení a největší radost má z toho, když lidem chutná. „Je to zavedená rodinná živnost založená na kvalitních produktech. Rozvíjí jednu z nejstarších živností vůbec,“ uvedl k vítězi porotce Pavel Řezanina z MONETA Money Bank.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.