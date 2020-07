Podle vyškovského místostarosty Romana Celého bude změna pro mnohé firmy komplikací. „Myslím, že takových podnikatelů z našeho města či okolí není málo. Osobně jsem pro zachování pracoviště ve Vyškově. Téměř každá centralizace s sebou přináší zhoršení dostupnosti a pro nepoctivce to bude signál, že ubude i kontrolní činnosti,“ doplnil Celý.

Daňovou agendu převezme i za region oddělení v Brně. „Platby převažují v elektronické podobě. V posledních letech jsme ve Vyškově zaznamenali pokles osobních podání a plateb v hotovosti na asi osm měsíčně,“ vysvětlila mluvčí Celního úřadu pro Jihomoravský kraj Lada Temňáková.

Zdůraznila přitom, že vyhláška je stále ještě v legislativním procesu. „Vzhledem ke stále vyšší elektronizaci správních, daňových i celních řízení výrazně klesla zatíženost některých pracovišť a z tohoto důvodu dojde k optimalizaci výkonu vybraných oblastí,“ zdůraznila mluvčí.

Vliv na život ve městě a regionu by měl být podle zástupců Celního úřadu omezený. „Ve Vyškově se nachází pouze oddělení daňové zahrnující podací místo a pokladnu. Jednání o těchto změnách se uskutečnila na úrovni města i kraje,“ zdůraznila Temňáková.

„Ulehčením pro dovozce i vývozce je možnost odesílání elektronických dat v nonstop režimu bez ohledu na pracovní dobu celního úřadu a k propuštění dochází nastaveným automatem, po příslušné analýze správnosti a rizik. Firmy, které nechtějí postupovat proces získávání povolení, následně je spravovat a mít vlastní proškolené zaměstnance, mají možnost se nechat v celním řízení zastoupit od profesionálních firem, která poskytují celní služby a vlastní všechna potřebná povolení,“ podotkl Procházka.

Vyškov bude jedním se sedmi místních pracovišť Celní správy, které mají v celé zemi ukončit činnost. Týká se to dále úřadů v Hodoníně, Chebu, Jičíně, Karviné, Mostě, Pelhřimově, Strakonicích, Tachově a Trutnově. Celkem se tak jejich počet sníží asi o jednu čtvrtinu, nemělo by to však znamenat propouštění zaměstnanců nebo omezování kapacity.