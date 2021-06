/INFOGRAFIKA/ Nezaměstnaných je na jihu Moravy opět méně než před měsícem. Ke konci května zůstalo na úřadu práce přes čtyřiatřicet tisíc lidí. Vyplývá to z nejnovějších údajů, které v pondělí zveřejnil úřad práce.

Ilustrační foto | Foto: Archiv Deníku

Nejvyšší podíl nezaměstnaných je na Znojemsku, a to 5,2 procenta, naopak nejnižší zůstává na Vyškovsku, a to 2,6 procenta. „V následujících měsících by mohla nezaměstnanost ještě mírně klesat. Například v gastronomii a hotelnictví zaznamenáváme v souvislosti s rozvolňováním postupný nárůst počtu volných pracovních míst,“ sdělil generální ředitel úřadu práce Viktor Najmon.