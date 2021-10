Podíl nezaměstnaných klesl oproti minulému měsíci ze čtyř procent na 3,9 procenta. Nejnižší je opět na Vyškovsku, a to 2,5 procenta, nejvyšší naopak zaznamenali na Hodonínsku a také v okrese Brno-město. Podíl nezaměstnanosti tam shodně dosáhl 4,8 procenta. „V uplynulém měsíci se pracovní trh oživil. Skončily dovolené a firmy přijímaly nové zaměstnance. Zaměstnavatelé rozjeli výrobu, ačkoliv se často potýkali s výpadky kvůli nedostatku materiálů a komponentů,“ vysvětil generální ředitel úřadu práce Viktor Najmon.

O víc než pět set lidí bez práce poklesla v září nezaměstnanost v Jihomoravském kraji. Zatímco se v srpnu počet uchazečů o práci blížil ke třiatřiceti tisícům, v září jejich počet klesl na 32 304. Vyplývá to z dat, která v úterý zveřejnil úřad práce.

