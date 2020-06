Když se dcera výtvarnice Aleny Schäferové rozhodovala mezi studiem umění a jinou školou, byla to právě máma, která ji od profesionálního malování odradila. „Věděla totiž, jak těžké je živobytí umělce. Máma sice maluje, ale hodně se věnuje i návrhům kostýmů do pohádek, historických filmů i do divadel. To ji živí, malba je spíše koníčkem. Její prací jsem byla odmala obklopena. Bratr mne pak v době, kdy jsem studovala sportovní střední školu, přesvědčil, abych šla na ekonomku. Řekla jsem si, že by mi škola mohla dát dobré všeobecné vzdělání, se kterým mohu dělat všechno,“ říká Kozelská.

Zdroj: Deník / Dalibor Krutiš