Radek Fryšták zastupuje společnost, která včetně té vyškovské provozuje tři restaurace v Jihomoravském i Zlínském kraji. Nezbytné kroky už podniká, podle něj se ale dopady nařízení ukáží až v následujících dnech.

Upravili jste kvůli nařízení vlády otevírací dobu?

Naše restaurace mají otevřeno nově od osmi hodin ráno do osmi večer. Není možné obcházet opatření vlády.

Zachytili jste už nějaké změny v chování zákazníků?

Nějaké výraznější změny jsme nezaznamenali. Je to však stále čerstvá záležitost, takže se ukáže až v následujících dnech, jak zákazníci na situaci zareagují.

Je možné, že nové zákazníky paradoxně získáte?

Očekávám, že mohou četněji přicházet rodiny s dětmi s ohledem na uzavření škol i školních jídelen. Pro mnoho lidí je snazší stravovat se v restauraci, protože to doma dobře neumí.

Jak se zkrácením otevírací doby řešíte rezervace?

Rezervace pod osmé hodině rušíme nebo se je snažíme přesouvat alespoň na podvečer, pokud to je možné.

Ubývají kvůli omezením a strachu z šíření koronaviru skupinové akce?

Ano, ruší se především firemní akce, kde se tomu nelze vyhnout. Podobné to je u větších skupinových akcích. Dalo se to očekávat, ale pro nás nyní bude podstatné především chování jednotlivců.

Jakým způsobem vyhodnocujete situaci?

Každý následující den sledujeme, jak se zákazníci chovají, abychom na to odpověděli. Mohli bychom mít jasnější představu asi v první polovině týdne, pokud se neobjeví nějaké další omezení.

Jsou nějaké náhradní možnosti, kterými můžete kompenzovat případné ztráty?

Můžeme více využívat rozvozu jídel lidem domů. Týkalo by se to především večerních hodin, kdybychom využili čas, kdy musíme restaurace zavírat.

Myslíte si, že nařízení mohou pomoci situaci s koronavirem vyřešit?

Virus je už mezi námi. Přijaté opatření jsou sice striktní, ale potrvá to nějakou dobu, než vyvolají kýžený efekt. Mohlo by to být v řádu týdnů, ale to nelze přejímat. Problém by bylo, pokud by se přijímala opatření v krátkém sledu po sobě, protože bychom se nestačili přizpůsobovat. Tahle situace je obtížná pro všechny.