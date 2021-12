Halka Prokešová před pár lety propadla účinkům léčivého technického konopí s minimálním obsahem látky THC, avšak vyšším obsahem CBD. Radek Prokeš se zase roky pohybuje v obchodě s vínem. Společně založili krámek Království konopí, a právě Konopásek je jejich prvním společným výrobkem.

„Zhruba před rokem jsme začali s pánem, který nám dodává konopnou kosmetiku, pracovat na konopném nápoji. Byla to alchymie, než se nám podařilo vychytat ideální poměry a vůbec vybrat, jaké odrůdy vína se pro konopné víno hodí,“ vyprávěla Prokešová exkluzivně redaktorce Deníku Rovnost.

V některých vínech konopí nedělá dobrotu

Do lahví se Konopásek dostal teprve před měsícem. V bílé odrůdě jde o Chardonnay, v modré pak o Cabernet Sauvignon. Výrobci počítají, že do čtrnácti dnů bude v lahvích i Ryzlink vlašský. Od každého druhu vzniklo prozatím tisíc lahví. „Konopí je samo o sobě hodně výrazné. Kdyby se přidalo kupříkladu do kořenitého Tramínu červeného, nedělalo by to dobrotu. Chardonnay je oproti tomu ve spojení s konopím harmonické a líbezné,“ vysvětlovala žena.

V nápoji, který podle legislativních pravidel vínem není, převažuje konopí doplněné bylinnými extrakty. „Jeho exkluzivita spočívá ve svěžesti a zvláštním chuťovém spojení. Konopí obsahuje množství minerálních a stopových prvků, které mimo jiné posilují imunitu, zažívací trakt či centrální nervovou soustavu,“ vyzdvihla Prokešová.

Vinaři, které Deník Rovnost oslovil, se shodli, že doba experimentům přeje. Patří k nim například Josef Valihrach mladší z Krumvíře na Břeclavsku.

„Jsem liberál a říkám si, že každý může vyrábět, co chce. O tom, zda bude úspěšný, rozhodne až trh. Jsem jakýmkoli těmto experimentům otevřený. U nás by to mohlo zafungovat. Třeba ve Francii bych byl skeptičtější. Zatím jsem neměl možnost tohle víno pít, ale už jsem o něm slyšel,“ tvrdí.

Cvocná vína nejsou žádnou zvláštností

Podobně mluvil i vinař Pavel Lacina z Velkých Pavlovic. „Cílovou skupinu si konopné víno stoprocentně najde, ale nikdy nebude mainstreamové. Buď se do toho vína lidi zamilují, nebo je budou nesnášet,“ usmíval se vinař, který trh před pár lety uvedl marhulové víno.

Rozpaky novinka vyvolala kupříkladu u Lenky Cimbálkové ze Židlochovic na Brněnsku. „Nejsem si jistá, jestli bych si cíleně takové víno koupila. Nicméně pokud by ho někdo přinesl na ochutnání, určitě bych se nebránila,“ zamýšlela se.

Méně nadšený už byl výkonný ředitel Svazu vinařů Martin Půček. „Svoje zákazníky si to určitě najde. Osobně bych na to ale chuť nedostal,“ řekl.

Ve světě ovocná vína nejsou žádnou zvláštností. Zkušenosti s jejich různými druhy má vinař a sommelier Valihrach především ze Spojených států amerických. „Nezřídka se stane, že v soutěži hodnotíte víno, které je ze šestadevadesáti procent Ryzlink rýnský a ze čtyř procent ananas. Poprvé se mi jako vinaři vychovanému evropskou školou vína obracely panenky. Jakmile se ale přeladíte a víte, že hodnotíte v určité specifické kategorii, tak proč ne? Cokoli, co udělá člověku radost, a co je kvalitní, naopak může být zajímavé,“ uzavřel.