Mezi jeho příjmením a náladou už se může objevit rovná se. Tomáš Zoufalý, jednatel společnosti ZoŠi Agro z Nových Bránic na Brněnsku, Deníku Rovnost řekl: „Zelenina určitě podraží. Bez lidí nemůžu sázet a pole zůstanou ladem.“

Stejně jako někteří další zemědělci v Jihomoravském kraji i on se obává, že kvůli uzavření hranic nedorazí sezonní brigádníci z ciziny. Pomocnou silou mohou být třeba dobrovolníci z brněnské Mendelovy univerzity. Zájemce škola propojí s firmami v zemědělství, potravinářství a lesnictví. „Zřídili jsme kvůli tomu email pomaham@mendelu.cz, přes který se mohou hlásit a my je nasměrujeme,“ uvedla rektorka univerzity v Brně Danuše Nerudová.

Studenty čeká například výsev zeleniny, sklizeň chřestu nebo drátkování na chmelnicích. Jednatel Zoufalý ale nevěří, že se místním lidem bude na pole chtít. „Je to těžká práce. Začal jsem se zemědělstvím před pětadvaceti lety a postupem času domácí nahradili cizinci. Teď tvoří sto procent mých zaměstnanců Ukrajinci a Filipínci,“ tvrdí.

Velké problémy v souvislosti s aktuálními opatřeními způsobenými koronavirem očekává také Ludmila Košťálová z farmy Košťál ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. „Pokud nepřijedou zahraniční brigádníci, bude nám chybět asi čtyřicet lidí a výsadbu výrazně omezíme. Jiné řešení na tuhle situaci není,“ reagovala.

Podle předsedy zelinářské unie Čech a Moravy Petra Hanky nastane pro zemědělce hlavní problém v druhé polovině května. Nezastírá, že má o sklizeň obavu. S kolegy je proto v kontaktu s vysokými školami, aby v případě chybějících cizinců nemuseli zmenšovat pěstební plochy. „Záleží také na dovozu. Pokud Itálie nebo Španělsko omezí produkci, promítne se to do cen zeleniny i u nás,“ upozornil.

Dobrovolníci z brněnských univerzit

- zemědělci, ovocnáři i lesníci na jižní Moravě jsou z velké části závislí na sezónních brigádnících ze zahraničí

- obávají se, že kvůli uzavření hranic v souvislosti s virovou nákazou pracovníci nestihnou přijet

- pomoc nabízí Mendelova univerzita, která propojí studenty s firmami

- zájemci o pomoc v jakékoli oblasti se mohou obrátit také na Masarykovu univerzitu, podrobnosti lze najít na webových stránkách školy

Na poplach bijí také lesníci. Ještě před uzavřením hranic do Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, který spravuje Mendelova univerzita, dorazila část ukrajinských pracovníků. „Někteří to ale nestihli. Vyzvali jsme proto naše studenty, aby šli na brigádu zalesňovat, když nemusí do školy. Na týden máme místo asi pro sedmdesát zájemců, na dva týdny pro asi čtyřicet. Uvidíme, jestli se někdo ozve,“ sdělil šéf podniku Tomáš Vrška.

S napětím očekávají vývoj také ovocnáři. V sezónně jsou na cizincích závislí. „Naštěstí ale začíná až zhruba za tři měsíce a nejdůležitější je září, říjen a listopad. Otázkou zůstává, zda se ale lidé nebudou bát cestovat, až nákaza pomine,“ zamýšlel se předseda ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.