Do Těchova přijíždějí návštěvníci i z Brna, Letovic, Boskovic a samozřejmě i z Blanska. „Někdy přijde dvě stě lidí, někdy ale padesát, někdy ještě méně. Vždy jdete do rizika, že vybrané vstupné nepokryje náklady na odměnu interpreta. Plus náklady na vytopení velkého sálu a režie vůbec. Je to tedy tak, že někdy přijde méně návštěvníků, než jste čekali, a jindy vám zase prostory sálu nestačí a musíte další zájemce odmítat,“ nezastírá Jana Skotáková.