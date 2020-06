Na zmrzlinu k ní jezdí i z druhého konce Brna. Poskládat chutě je křížovka, říká

Do zmrzlinářského dobrodružství se po nadšeném vyprávění kamarádky zmrzlinářky pustila Blanka Staňková před čtyřmi roky bez jakýchkoliv předchozích zkušeností, za to s obrovskou vášní. Dovedla ji až do takového stavu, že na točenou zmrzlinu si k ní do Hviezdoslavovy ulice v brněnské Slatině chodí pochutnávat nejen její slatinští obyvatelé bydlící na nedalekém sídlišti i lidé ze zahrádek v okolí. Kvůli studené pochoutce neváhají vyrazit přes celé Brno ani lidé bydlící na opačném konci města.

Předchozí 1 z 8 Další Zdroj: archiv B. Staňkové Do zmrzlinářského oboru se Staňková vrhla s vášní, která se jí stále drží. „Dostala jsem od kamarádky provozující zmrzlinu v Mladé Boleslavi základní rady do začátku. Točenou zmrzlinu brát jedině z Opočna. Pokud člověk míchá podle návodu výrobce, nemůže se splést. Pravidelně čistit stroj. Výsledná zmrzlina je prostě luxusní,“ vypráví s úsměvem nadšenkyně. Ve Slatině nabízí točenou zmrzlinu třetím rokem, předtím dělala lidem rok radost v Tišnově na Brněnsku. Zdroj: archiv B. Staňkové Při přípravě zmrzliny se Staňková striktně drží postupu, který razí výrobce. Zmrzlinu přitom odebírá pouze z Opočna. „Do čtyř litrů studené vody vkládáme dvoukilový sáček směsi, třeba vanilkové nebo smetanové. Patnáct až dvacet minut důkladně promícháváme tak, aby nezůstal žádný žmolek nerozpuštěného sušeného mléka. Poté rozmíchanou směs nalijeme do vany zmrzlinového stroje, který správně nastavíme, aby dobře mrazil a našlehal zmrzlinu,“ popisuje osvědčený postup zmrzlinářka. Zdroj: archiv B. Staňkové Ke slovu už poté před zákazníky přichází přímo Staňková se zmrzlinovým kornoutkem v ruce. „Po přípravě je už zmrzlina o tom, aby porce byly krásně natočené, zmrzlina vypadala esteticky dobře a porce byly veliké a poctivé,“ doplňuje usměvavá žena a zdůrazňuje, že estetika u zmrzliny hraje důležitou roli. Při přípravě se nesmí zapomínat ani na důkladné rozmíchání směsi, protože jakýkoliv žmolek sušeného mléka negativně ovlivňuje výslednou chuť osvěžujícího potěšení. Zdroj: archiv B. Staňkové U zákazníků vidí jako nejoblíbenější příchutě ovocné zmrzliny, které jsou bez smetany a mléka. „Populární je i klasická vanilka. Zákazníci mají rádi také sušenku nebo pařížský krém. Nejvíc se jich ale stejně ptá po čokoládové zmrzlině. Proto se jim kromě čokolády snažíme nabízet nugátovou či třeba pařížský krém, často v kombinaci s banánem,“ vyjmenovává nadšenkyně. Zmrzlin s ovocnými příchutěmi koupí lidé u Staňkové celou řadu, nechybí malina, jahoda, černý rybíz nebo například meruňka. Zdroj: archiv B. Staňkové Teprve odnedávna nabízí třeba rakytník, granátové jablko nebo kanadskou borůvku. Doslova rarity osvěžujícího potěšení vytváří Staňková kombinacemi různých příchutí. „Musí nám ladit barevně, chuťově a také je potřeba myslet na to, že jednu z příchutí potřebujeme použít do ledové i horké kávy. Do ní můžeme dát smetanu, vanilku, nugát nebo třeba karamel, ale nemůžeme tam dát například smetanovou, jogurtovou nebo ovocnou zmrzlinu. Poskládat příchutě správně je křížovka,“ podotýká zmrzlinářka. Každý den přitom mají zákazníci na výběr ze dvou kombinací příchutí. Zdroj: archiv B. Staňkové Kromě zmrzliny nabízí Staňková ve svém sortimentu ledovou tříšť, zmrzlinové poháry nebo ledovou kávu s domácí šlehačkou, která je mezi zákazníky obzvlášť oblíbená. Zmrzlinu si příchozí odnesou buď v kornoutku, nebo v termokelímcích s sebou. „Když je dáváme do termosek, vážíme je, aby si zákazník odnesl odpovídající porci zmrzliny. Razíme přitom heslo, že dáme radši o dvacet gramů víc než o dva gramy méně. Raději zákazníkovi přidáme, než aby mu třeba gram chyběl,“ říká s úsměvem Staňková. Zdroj: archiv B. Staňkové Uplynulou zimu si Staňková poprvé vyzkoušela zimní provoz. Zmrzlinu nahradily svačiny, polévky nebo bagety. Nechyběly ani grilovací speciality jako krkovička nebo žebra. „Zmrzlinové stroje putují přes zimu na servis. Místo nich jsme poprvé pořídili varné desky, ohřívače, grilovací desky a vařili jsme,“ přibližuje zmrzlinářka zimní proměnu. Stala se tak vzácnou výjimkou mezi dalšími stánky nabízejícími zmrzlinu, které jsou obvykle pouze záležitostí sezónní a přes zimu mají zavřeno. Zdroj: archiv B. Staňkové Volného času na své koníčky mimo zmrzlinářství Staňková podle svých slov příliš nemá. Pomáhá svému partnerovi v autolakovně, která sídlí ve stejném areálu, do kterého si zákazníci chodí pochutnávat na osvěžujícím potěšení. „Když jsem výjimečně doma, chodíme s naším psem na procházky. Máme totiž výmarského ohaře, což je psí plemeno náročné na pohyb a čas. Jinak ráda skončím u knihy a čtu si,“ odkrývá nadšenkyně své další oblíbené činnosti.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu