Zdroj: Archiv Bujónka

Unikátní přírodní bujónka z Kyjovska se spoustou příchutí získala krajské zlato. Díky ní si titul Moneta Živnostník roku 2020 Jihomoravského kraje zasloužila Lenka Vlasáková z Kostelce u Kyjova, která připravuje tuto stále oblíbenější bujónku.

„Už nás potěšila samotná nominace. Nečekaly jsme, že se umístíme do třetí příčky, natož že budeme první,“ svěřuje se s dojmy Lenka Vlasáková (první vlevo). Stejně nadšená byla i její sestra Kateřina Gazdačko. „Je to skvělý úspěch. Navíc jsme se dostaly do celorepublikového finále,“ říká Gazdačko.