Petr Petráš.Zdroj: Powerlifter.cz

Naposledy se na světovém šampionátu objevil loni, kdy v Trnavě skončil stříbrný v kategorii do devadesáti kilogramů a nad šedesát let. „Zchudl jsem, protože v kategorii do sto kilogramů už jsem dosáhl všeho, co šlo. Teď mám novou motivaci," pravil Svoboda. Zatím ovšem není jasné, kdy se další velké závody vzhledem k pandemii koronaviru uskuteční, aby mohl se siláky z Podivína znovu vyrazit do světa. „O silový trojboj je teď zájem, na rozdíl od devadesátých let jsou taky kategorie juniorů a dorostenců, takže se vede dobře," uzavřel Svoboda. Třeba se na jihu Moravy znovu zrodí formát typu Petra Petráše (na snímku)