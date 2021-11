„Ani mi nepřipadá, že bych nějak zestárla. Věk je vážně jen číslo, nic to pro mě neznamená. Cítím se stejně, jako když mi bylo osmadvacet a vydala jsem svůj první singl. Prostě to mám tak nastavené v hlavě, že musím jít pořád dál, růst. A tak mám stále kam směřovat, co dělat. Mám toho ještě hodně před sebou. A že je mi padesát? To přece neznamená, že je se vším konec! Ani náhodou. Jsem tak v poločase,“ komentovala s humorem své jubileum v rozhovoru s legendární Oprah Winfrey.

„A navíc,“ pokračovala v chvalozpěvu na střední věk. „Už jsem se za ta léta konečně naučila pochválit se. Pracovala jsem na sobě, zlepšovala se, rostla. Když se ocitnete v takové životní situaci, kdy už vás netíží, co si o vás ostatní lidé myslí, a pracujete pro osobní naplnění, protože vás to baví a činí vás to šťastnými – tak pak vás nic nezastaví!“

Jennifer se skutečně jen tak něčeho nezalekne. V padesáti spolu se svou pěveckou kolegyní Shakirou dostala příležitost vystoupit v poločase slavného amerického Super Bowlu. Vystoupení sledovalo živě sto deset milionů lidí a dalších sto šedesát milionů si ho později pustilo na internetu. Žhavé vystoupení plné latinskoamerických rytmů a jejích největších hitů sklidilo velký ohlas – a Jennifer neváhala obsadit i svoji dvanáctiletou dcerku Emme.

„Když si na to vzpomenu, mám z toho ještě husí kůži. Jakmile ke mně přiběhla a začaly jsme spolu zpívat, bylo to nepopsatelné. Zabalila jsem ji do americké vlajky, která byla z druhé strany portorická… byla to velká oslava. Těžko se to popisuje, všechna ta energie. Ale samozřejmě jsem od začátku věděla, že tam chci mít poselství, protože si dobře uvědomuju, koho jsem tam reprezentovala. Nejen sebe, ale ženy, latinskoamerické ženy. Všechny lidi. A to poselství bylo jednoduché: buď hrdý na to, kým jsi,“ říká Jennifer, jež je dnes nejvýraznější a nejvlivnější latinskoamerickou celebritou vůbec. Umělkyně, z níž se stala úspěšná značka, globální ikona a osoba, jež podle mnohých zbořila etnické hranice v zábavním průmyslu.

Workoholička v karanténě

Její úspěch nepřišel sám; Jennifer je známá svým až chorobným workoholismem. Jak ale prožívala chvíle nucené pauzy? „Pořád je co dělat. Pokud máte v téhle těžké době štěstí a jste zdraví a můžete zůstat doma, je to velká příležitost si trochu restartovat mozek. Jak já pracuju z domu? Čtu scénáře, vyvíjím nové projekty, cvičím a nacvičuju nové taneční sestavy. Protože teď je čas na přípravu. Za nějakou dobu, snad brzy, se vrátíme zase do práce, prostě je ideální chvíle využít čas tak, abychom se připravili a byli ještě lepší… Nikdo z nás si tohle nepřál, ale když už to tak musí být, tak toho využijme a pracujme na sobě… z domova,“ řekla během pandemie.

A jako kosmetická guru dodává: „Rozhodla jsem se trochu ulevit svým vlasům, které jsou za těch dvacet let v showbyznysu pořádně zničené, nelakuju si nehty a nechávám je dýchat. Prostě se o sebe trošku starám a rozmazluju se.“

Mít se ráda

Partnerského štěstí se jí po většinu života v podstatě nedostávalo, všechny její vážné vztahy i manželství skončily nehezkými rozchody. „Byla jsem na tom dost bídně, měla jsem pocit, že jsem selhala, že svým dětem nebudu schopna dát to, co si zaslouží. Učili mě, že děti nejde vychovávat bez otce, že musejí mít oba rodiče. Ale už mi nikdo neřekl, že aby to dobře fungovalo, musím být já šťastná. Došlo mi to až po strašně dlouhé době, že se musím primárně já cítit dobře, ať už ve vztahu nebo jako single. Nikdy mě vlastně nenapadlo, že se do toho stavu kdy dostanu, ale povedlo se. Přestala jsem mít strach, že když budu sama, že budu osamělá. Vždyť mám skvělé děti, dělám, co mě baví, život je skvělý!“ svěřila Jennifer, jakou osobní změnu v životním přístupu prodělala.

„Strašně ráda bych si zkusila žít mimo Spojené státy, třeba v nějakém malém městečku v Itálii nebo na druhé straně světa, někde na Bali. Chtěla bych zakusit trochu jiný život, jednodušší a trochu spořádanější. Jezdila bych na kole a v pekárně kupovala chleba a doma ho hned zbaštila. A malovala bych. Seděla bych v houpacím křesle a koukala z okna na olivovníky nebo jen tak čichala svět okolo. Takové já mám sny,“ svěřila se o svých fantaziích časopisu Vanity Fair.

Každý, kdo Jennifer zná, ale tuší, že si na tenhle klidný důchod ještě dlouho počká. Jejím zatím neuskutečněným profesním snem je filmová režie – a vzhledem k její cílevědomosti bude tento další milník její kariéry asi brzy na pořadu dne.

Jennifer Lopez

* Jennifer Lynn Lopez se narodila 24. července 1969 v newyorském Bronxu portorickým přistěhovalcům. Její tvrdě pracující rodiče dbali na vzdělání – učila se anglicky, navštěvovala lekce tance a zpěvu. V posledním ročníku střední školy se rozhodla vyzkoušet filmovou kariéru. Jako tanečnice se účastnila turné Janet Jackson nebo chlapecké skupiny New Kids on the Block.

* Filmový průlom přišel v roce 1997, kdy nejdříve ohromila v životopisném dramatu Selena o osudech tragicky zesnulé hispánské zpěvačky a následně zaujala v thrilleru Olivera Stonea U-Turn po boku Seana Penna.

* V roce 1999 vydala první singl, If You Had My Life, a započala tak úspěšnou hudební kariéru, která trvá dodnes.

* Jako první herečka latinskoamerického původu si odnesla honorář přesahující jeden milion dolarů. Na kontě má dvě nominace na Zlatý glóbus (Selena, Zlatokopky). Zahrála si ve filmech Svatby podle Mary, Žít po svém nebo Krásná pokojská.

* Vystupuje pod přezdívkou JLo, pod niž spadá také její řada kosmetiky a módní kolekce. Podle časopisu Forbes patří mezi nejbohatší umělkyně a podnikatelky současnosti, její jmění se pohybuje v přepočtu kolem devíti miliard korun.