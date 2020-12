Oblékáním žije. Inéz Bohdanová Bortoliová provozuje stejnojmenný ateliér autorské módy a šperku, navrhuje pod vlastní značkou Martinez. Ta se zaměřuje na limitované kolekce ženské módy s důrazem na ženskost, kvalitu a nadčasovost s vlastním design rukopisem.

Je autorkou několika výstav, z nichž nejúspěšnější byly Fascinace včelou, Sigmund, Hra s geometrií či České retro. Poslední kolekce Tělo na tělo je inspirovaná životním stylem aktivních žen.

„Každý návrhář je více psycholog než návrhář. Ruku v ruce je třeba být také kvalitním stylistou. Je důležité ženě navrhnout novou vizáž, pokud po ní touží, ale neměnit ji identitu, pouze její identitu podtrhnout,“ uvedla Inéz Bohdanová Bortoliová s tím, že za ní chodí především ženy. „Občas však přichází muži s tím, že chtějí, aby byla žena více ženská v oblékání. Ženy totiž neumí obecně příliš pracovat s fashion styly. Nakupují své oblíbené modely pouze v odlišných barvách, ale tím nezmění svou vizáž,“ upozornila stylistka.

„Když jim dám vyzkoušet modely podle svého uvážení, které sama vyberu, jejich první reakce bývá často: „tohle bych si ze stojanu vůbec nevybrala.“ Většinou k sobě bývají velmi kritické a vidí se méně krásné než jsou. Pak jsou velmi překvapené, že se nám podařilo vytvořit sexy a mladistvý look aniž by se necítily své,“ pokračovala a dodala, že musí jít především o módu, která je pro ženy pohodlná a ve které se budou samy sobě líbit a nebude to jen model pověšený vzadu v jejich skříni.

V zajetí předsudků

„Ženy jsou svázané předsudky, co tomu řekne sousedka, manžel, kolegyně v práci, když se oblečou podle svých představ. Vždycky jim ale doporučuji, aby nezašlapávaly svou identitu a naučily se ji předkládat druhým jako celek.“

Vzhledem k tomu, že se Inéz Bohdanová Bortoliová módou zabývá celý život a veřejné kolekce předkládá dvakrát do roka, může říct, že vývoj módy za posledních deset let sklouzává více ke sportovní a unisexové módě.

„Ženy musí zvládat roli ženskou i mužskou, proto se jim nemůžeme divit, že sahají po velice praktické módě. Obecně pak ale na ulicích potkáváme ženy oblečené jako muže. Občas mám pocit, že vzory a růžovou už nosím na ulici pouze já a gay kluci,“ poznamenala s nadsázkou.

I v praktickém šatníku se však podle stylistky může vytvořit ženský dojem, a to za předpokladu, že se nezapomene na ženské prvky. Důležitý je také celkový styling, který musí mít pořád ženský charakter.

„Samozřejmě, že kvalita a nadčasovost je absolutním základem, který vám nejenom vytvoří dlouhodobý šatník, ale nebudete muset ani opakovaně a zbytečně utrácet za módu, což by mělo být životním posláním stávajících i budoucích generací s ohledem na životní prostředí a problematiku třetího světa,“ zdůraznila stylistka, která miluje aktuální fashion trendy, ale nikdy na nich nestaví základ šatníku.

Hledání inspirace

„Pokud se chcete líbit svému partnerovi, otevřete mu jakýkoliv lifestylový časopis a řekněte mu, ať vám ukáže, který módní outfit se mu na ženách v časopisu líbí. Možná budete překvapená, že většina vybraných outfitů bude ženských se sukýnkami, punčochami, podpatky, výraznou rtěnkou apod. Neznamená to, že byste se měla od hlavy až k patě obléknout podle předlohy časopisu, ale pak znáte odpověď na otázku, čím se inspirovat, abych se líbila svému partnerovi nebo obecně mužům, neboť s touto otázkou za mnou mnohé ženy často přicházejí,“ řekla Bohdanová Bortoliová.

Většina lidí si neuvědomuje, že nadnárodní módní společnosti vytvářejí módu, která není příliš propracovaná ve střizích a pracuje s nejlevnějšími materiály na trhu.

„Jejich cílem je zisk, tedy utvářet modely cenově nejlevnější. Proto se setkáváme až s uniformitou jednotlivých aktuálních značek, levné materiály působí pak na nás neudržovaně a výsledek je, že potkáváme ženy i vyššího věku v modelech určených náctiletým, navíc jsou outfity pomačkané, neboť jsou z nejlevnějších materiálů a bezforemné. Na náctiletých může být tato ledabylá móda ještě cool, ale již dívky ve 25ti letech mohou působit neupraveně. A co teprve padesátnice, které se mohou pořád oblékat mladistvě, s nápadem ale tam už musí být kvalita na prvním místě,“ vysvětluje stylistka.

„Ženy různých věkových kategorií nakupují u jedné značky, ale jejich věk v návrzích kolekcí není zohledněn. V praxi to znamená, že starší ženy mohou vybírat pouze z kolekcí pro nadměrné velikosti, což by je udělalo pouze staršími, neboť tyto kolekce bývají velmi usedlé.“

Oblečení na míru



Inéz Bohdanová Bortoliová ve svém ateliéru nabízí možnost vybrat si jakýkoli model z aktuální či starší kolekce a pouze ho přizpůsobit postavě a potřebám dané ženy.

„Když mi někdo zavolá a zeptá se: „Mám velikost 48, oblečete i mě?“ Řeknu, že oblékám ženy mladé i mladší a v ničem jiném se nevymezuji. Setkávám se běžně s případy, že žena jen proto, že má rozdíl mezi boky a prsy dvě i více velikostí, neměla na sobě již deset let šaty, protože je na sebe nesehnala. Většina lidí, aniž by si to uvědomovala, potřebuje oblečení šité na míru, protože i pět žen velikosti 40 nebude vypadat dobře v šatech jednoho střihu,“ upozornila.

„Nejde o velikosti, jde o znalost anatomie ženského těla. Dnes když jdu po ulici, dokážu už rozpoznat během páru vteřin, jak hezky by žena vypadala v šatech, které bych ji navrhla a jak hrozně vypadá její postava v šatech, které si sama vybrala, a přitom na své postavě jistě tvrdě pracuje jako skoro každá žena.“

Ženy často touží po šatech, které najdou u stylistky z Frýdku-Místku, ale bojí se udělat první krok a čekají, že je někdo udělá šťastnými i v oblasti oblékání. „Ženy touží po tom se oblékat jinak, ale čekají, že tu změnu někdo za ně rozhodne a bojí se, že by byly příliš sobecké, kdyby do sebe investovaly. Jsou zvyklé se starat o všechny a sebe staví na poslední příčku. Vždycky jim říkám, že občas mohou být šťastné i ony, ať se rozmazlí, protože to za ně nikdo neudělá. A to se týká samozřejmě také oblékání,“ uzavřela.